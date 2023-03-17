HDP ile yapılacak olan toplantı ertelenmişti, kılıçdaroğlu'dan çok tartışılacak çıkış

Günlerdir konuşulan Kılıçdaroğlu, HDP görüşmesinin ertelendiği açıklaması sonrası, basın mensuplarının "Toplantı ne zaman olacak" sorusu üzerine kılıçdaroğlu'ndan çok tartışılacak bir açıklama geldi.

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HDP ile yapılacak olan toplantı ertelenmişti, kılıçdaroğlu'dan çok tartışılacak çıkış 1

Millet ittifakının ortak cumhurbaşkanı adayı olarak açıklanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ile yapılacağı toplantının ertelendiğinin duyurulmasının ardından, kamuoyunda "Neden ertelendi, yapılacak mı, yoksa yapılmayacak mı, yapılacaksa ne zaman yapılacak" soruları tartışılmaya başlanmıştı. Konu ile ilgili basın mensuplarının Kılıçdaroğlu'na HDP ile ne zaman görüşeceksiniz sorusuna, Kılıçdaroğlu'ndan çok tartışılacak bir cevap geldi.

"O soruyu bana sormayın ev sahibine sorun" cevabı acaba bu görüşme olmayacak mı söylentilerine neden oldu.

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