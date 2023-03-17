HABERİN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN
HDP ile yapılacak olan toplantı ertelenmişti, kılıçdaroğlu'dan çok tartışılacak çıkış
Günlerdir konuşulan Kılıçdaroğlu, HDP görüşmesinin ertelendiği açıklaması sonrası, basın mensuplarının "Toplantı ne zaman olacak" sorusu üzerine kılıçdaroğlu'ndan çok tartışılacak bir açıklama geldi.
YAYINLAMA
Son Haberler
Çok Okunanlar
Yorumlananlar
Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı DEVA Partisi’ni karıştırdı: O isim istifa etti
İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan çok tartışılacak paylaşım: "Sağ ayağımda apse var sola yüklenemiyorum mutsuzum"
Muharrem İnce Demirtaş için "Serbest kalsın dediğimi ispatlayın siyaseti bırakacağım" demişti! İşte ispatı!
Eskiden balıklar vardı şimdi koyunlar! İstanbul Büyükçekmece Baraj Gölü kurudu!