HDP Kars belediye başkan adayı kim oldu? Şevin Alaca kimdir?
HDP Kars Büyükşehir Belediye başkan adayı kim oldu? sorusu araştırılıyor. 31 Mart 2019 seçimleri için HDP aday belirleme noktasında aylardır yoğun bir mesai harcıyor. Bu bağlamda HDP büyükşehir belediye başkan adayı bugün açıklandı. Peki Şevin Alaca kimdir? İşte tüm merak edilenler...
HDP belediye başkan adayı 2019 listesi açıklandı mı? HDP Kars büyükşehir belediye başkan adayı kim oldu? Soruları araştırılıyor. Haberimizden bu soruların yanıtına ulaşabilirsiniz.HDP 31 Mart 2019 yerel seçimlerine az bir süre kala Diyarbakır büyükşehir belediye başkan adayını açıkladı.
Peki HDP Kars Büyükşehir Belediye başkan adayı kim oldu?
HDP'nin 31 Mart seçimlerinde Van Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Şevin Alaca oldu.
ŞEVİN ALACA KİMDİR?
Şevin Alaca hakkında henüz daha fazla bilgiye ulaşılmıyor. Şevin Alaca sitemizde biyografisini yayınlatmak isterse, bilgi@bolgegundem.com.tr adresinden bize ulaşabilir.
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