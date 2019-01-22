HDP Kars belediye başkan adayı kim oldu? Şevin Alaca kimdir? HDP Kars Büyükşehir Belediye başkan adayı kim oldu? sorusu araştırılıyor. 31 Mart 2019 seçimleri için HDP aday belirleme noktasında aylardır yoğun bir mesai harcıyor. Bu bağlamda HDP büyükşehir belediye başkan adayı bugün açıklandı. Peki Şevin Alaca kimdir? İşte tüm merak edilenler...

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