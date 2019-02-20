HDP Kayapınar belediye meclis üye listesi 2019 seçimleri
Kayapınar HDP meclis üye listesi Yüksek seçim kurulu YSK’ya teslim edildi. Böylece 2019 yerel seçimleri için HDP’nin Kayapınar belediye meclis üye listesi açıklanmış oldu.
Halkların Demokratik Partisi HDP’nin Kayapınar Belediye meclis üye listesi burada.
31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlere az bir süre kala, Kayapınar’da HDP meclis üye aday listeleri belli oldu. HDP’nin Kayapınarda 33 adayı bulunuyor.
HDP Kayapınar belediye meclis üye listesi - 2019 yerel seçimleri
NERİMAN BARAN YİĞİT,
NECAT ÖZBEY,
AMBER CEYLAN AK,
BORA BALİN,
BERMAL AY,
DAVUT KESEN,
M.VECİH AYDOĞAN,
SONGÜL KAPANCI,
METİN OPAN,
DİLAN YAKUT,
MEHMET TARIK KAYA,
NETİCE ÇUBUK,
NASIR YENTAR,
CANAN GÜLER,
ESER ÖZBEK,
FATMA YAKIŞIR,
EMRE UĞURLU,
İSMAİL BARDAKÇI,
RUKEN BEKALP,
ALİ İHSAN KARAHAN,
AYŞEGÜL KAHRAMAN,
YUSUF ANDAN,
LALEŞ BİÇİMLİ,
ABDÜLSELAM BAYKAL,
AYŞE KANUŞ ZENGİN,
ZEYNET ÖZDEMİR,
HİKMETALTUĞ,
EMEL ASLAN,
CEBELİ AKYOL,
ESMA EFE TÜRK,
M.SAVAŞ ATAŞ,
ÖZLEM BAŞARİ,
MURAT ASLAN
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.