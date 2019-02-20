HDP Kayapınar belediye meclis üye listesi 2019 seçimleri Kayapınar HDP meclis üye listesi Yüksek seçim kurulu YSK’ya teslim edildi. Böylece 2019 yerel seçimleri için HDP’nin Kayapınar belediye meclis üye listesi açıklanmış oldu.

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