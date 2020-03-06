HDP Mardin İl Başkanı Perihan Ağaoğlu terör operasyonunda tutuklandı
Mardin'de PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 11 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltındaki 11 kişiden aralarında HDP İl Başkanı Perihan Ağaoğlu'nun da olduğu 3 kişi tutuklandı.
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 11 şüphelinin emniyetteki işlemleri sona erdi.
HDP İl Başkanı Perihan Ağaoğlu ve 2 şüpheli adliyeye sevkedildi. Ağaoğlu ve 2 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheliler emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Polis ekiplerince 29 Şubat'ta Kızıltepe ve Artuklu ilçelerinde bazı adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli gözaltına alınmıştı.
HABERE YORUM KAT