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  3. HDP Milletvekili Semra Güzel kimdir? Nereli, kaç yaşında? HDP Milletvekili Semra Güzel Biyografisi

HDP Milletvekili Semra Güzel kimdir? Nereli, kaç yaşında? HDP Milletvekili Semra Güzel Biyografisi

Yürütülen soruşturma kapsamında HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, incelenen telefonunda terörist Volkan Bora ile yan yana olduğu fotoğraflar ortaya çıktı. Peki, HDP Milletvekili Semra Güzel kimdir? Nereli, kaç yaşında? İşte, HDP Milletvekili Semra Güzel Biyografisi

HDP Milletvekili Semra Güzel kimdir? Nereli, kaç yaşında? HDP Milletvekili Semra Güzel Biyografisi

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, PKK'lı terörist Volkan Bora ile Kuzey Irak'taki bir örgüt kampında çekilen fotoğrafları telefonunda tespit edildi. TBMM'ye sunulan fezlekeyle dokunulmazlıklarının kaldırılması beklenen  28 milletvekilinden biri de Semra Güzel oldu. Peki, HDP Milletvekili Semra Güzel kimdir? Nereli, kaç yaşında? HDP Milletvekili Semra Güzel Biyografisi

HDP Milletvekili Semra Güzel kimdir? Nereli, kaç yaşında? HDP Milletvekili Semra Güzel Biyografisi

HDP MİLLETVEKİLİ SEMRA GÜZEL KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA? HDP MİLLETVEKİLİ SEMRA GÜZEL BİYOGRAFİSİ

Semra Güzel 1984 yılında Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimininin tümünü doğduğu şehir olan Viranşehir'de tamamladı. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirerek mezun oldu.

HDP Milletvekili Semra Güzel kimdir? Nereli, kaç yaşında? HDP Milletvekili Semra Güzel Biyografisi

2009 yılının mayıs ayında DHY kurasıyla Mardin Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine atandı. Kasım 2010'da ise Nusaybin 1 No'lu ASM'de Aile Hekimliği görevine geçiş yaptı. Eylül 2012'de TUS ile Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon Bölümünü kazandı. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasında görevde bulundu. Diyarbakır Tabip Odasında Eş Başkanlık sıfatıyla Yönetim Kurulu Üyeliği görevi yaptı.

HDP Milletvekili Semra Güzel kimdir? Nereli, kaç yaşında? HDP Milletvekili Semra Güzel Biyografisi​​​​​​​

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