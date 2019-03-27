HDP mitinginde gözaltına alınan 8 kişi adliyede (2)
İzmit'te HDP'nin pazar günü düzenlediği mitingde PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan attıkları gerekçesiyle gözaltına alınan...
7 KİŞİ TUTUKLANDI
İzmit'te HDP'nin pazar günü düzenlediği mitingde PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan attıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 8 kişiden 1'i emniyette ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, 7 kişi ise sevk edildikleri adliyede nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.
DHA
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