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  3. HDP mitinginde gözaltına alınan 8 kişi adliyede (2)

HDP mitinginde gözaltına alınan 8 kişi adliyede (2)

İzmit'te HDP'nin pazar günü düzenlediği mitingde PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan attıkları gerekçesiyle gözaltına alınan...

HDP mitinginde gözaltına alınan 8 kişi adliyede (2)

7 KİŞİ TUTUKLANDI

İzmit'te HDP'nin pazar günü düzenlediği mitingde PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan attıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 8 kişiden 1'i emniyette ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, 7 kişi ise sevk edildikleri adliyede nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

DHA

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