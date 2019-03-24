HDP mitinginde slogan atan 8 kişi gözaltına alındı (2)
İzmit'te yaşanan arbedenin ardından yaklaşık 1 saat daha süren HDP mitinginde 6 kişi daha gözaltına alındı.
6 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI
İzmit'te yaşanan arbedenin ardından yaklaşık 1 saat daha süren HDP mitinginde 6 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin mitingde yaşanan "saygı duruşu" adı altında PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atma olayına karıştıkları belirlendi.
Son gözaltılar ile birlikte miting sırasında gözaltına alınanların sayısı 8'e ulaştı.
DHA
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