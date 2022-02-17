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  3. HDP muhalefete "Y.vşak" derken, CHP'li Aykut Erdoğdu, "HDP için daha fazla fedakarlığa katlanmamız lazım" ifadelerini kullandı!

HDP muhalefete "Y.vşak" derken, CHP'li Aykut Erdoğdu, "HDP için daha fazla fedakarlığa katlanmamız lazım" ifadelerini kullandı!

CHP'li Aykut Erdoğdu'nun ifadeleri vatandaşı çileden çıkardı. Kürt sorununa değinen Erdoğdu, "HDP için daha fazla fedakarlığa katlanmamız lazım" dedi.

HDP muhalefete "Y.vşak" derken, CHP'li Aykut Erdoğdu, "HDP için daha fazla fedakarlığa katlanmamız lazım" ifadelerini kullandı!

Geçtiğimiz günlerde Kemal Kılıçdaroğlu'nun daveti üzerine bir araya gelen 6 muhalefet partisi HDP'li isimleri çileden çıkarmıştı. Pervin Buldan Kılıçdaroğlu ve beraberindeki muhalefet liderlerine peş peşe tehditler sıralarken, HDP'li Kaplan ise muhalefet liderlerine "Y.vşaklarla yan yana olmayız" ifadelerini kullanmıştı. Yaşanan gerginliğin ardından CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun kullandığı ifadeler tepki çekti.

HDP muhalefete Y.vşak derken, CHP'li Aykut Erdoğdu, HDP için daha fazla fedakarlığa katlanmamız lazım ifadelerini kullandı!

"HDP İÇİN DAHA FAZLA FEDAKARLIK..."

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, kürt meselesine değinerek, "Kürt sorunu bu ülkenin gerçek meselesidir. HDP için daha fazla fedakarlığa katlanmamız lazım." ifadelerine yer verdi. Sosyal medya kullanıcılarını çileden çıkaran bu açıklamalar "Size y.vşak diyenlere kol kanat germek de ne bileyim" şeklinde yorumları da beraberinde getirdi

HDP muhalefete Y.vşak derken, CHP'li Aykut Erdoğdu, HDP için daha fazla fedakarlığa katlanmamız lazım ifadelerini kullandı!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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