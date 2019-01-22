HDP Muş Büyükşehir Belediye başkan adayı kim oldu? Sırrı Sakık kimdir?

HDP Muş belediye başkan adayı 2019 listesi açıklandı mı? HDP Muş büyükşehir belediye başkan adayı kim oldu? Soruları araştırılıyor. Haberimizden bu soruların yanıtına ulaşabilirsiniz.

HDP 31 Mart 2019 yerel seçimlerine az bir süre kala Muş büyükşehir belediye başkan adayını açıkladı.

Peki HDP Muş Büyükşehir Belediye başkan adayı kim oldu?

HDP'nin 31 Mart seçimlerinde Muş Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı belli oldu.

SIRRI SAKIK KİMDİR?

Sırrı Sakık, 1 Ağustos 1957 tarihinde Muş’un Yörecik köyünde dünyaya geldi. Babasının adı Sabri, annesinin adı Fatma'dır. İleri düzey Kürtçe bilen Sakık, 3 çocuk babasıdır. Oğlu Sidar Sakık, 2012’de evinin balkondan atlayarak intihar etti.

Çalışma hayatına turizm işletmecisi olarak başladı. Daha sonra “Cumhuriyet” ve “Vatan” gibi gazetelerde muhabirlik yaptı. 1991 yılında kurulan “Demokrasi Partisi”nin kurucu üyesi oldu. 1994 yılında bu parti kapatıldı ve parti üyeleri cezaevine gönderildi. 2005 yılında yine kurucu üyesi olarak “Demokratik Toplum Partisi”ne katıldı. Bu parti de 2009 yılında Anayasa Mahkemesi tarafından ''eylemleri yanında, terör örgütüyle olan bağlantıları da değerlendirildiğinde devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne aykırı nitelikteki fiillerin işlendiği bir odak haline geldiği” gerekçesiyle kapatıldı.

19 ve 23. Dönemde Muş Milletvekili olarak meclise girdi. 23. Dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı İdare Amiri görevine getirildi. 24. Dönemde aynı görevi yeniden üstlendi.