HDP olağanüstü kongre kararı aldı

HDP Sözcüsü Ebru Günay, partisinin olağanüstü büyük kongre sürecinin başladığını bildirdi. Günay, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, seçim sonrası değerlendirme süreçlerini başlattıklarını belirtti.

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HDP olağanüstü kongre kararı aldı

HDP Sözcüsü Ebru Günay, partisinin olağanüstü büyük kongre sürecinin başladığını duyurdu.

Günay, parti merkezinde düzenlediği basın toplantısında, seçimlerin ardından değerlendirme sürecine başladıklarını ve hata ve eksikliklerden ders çıkarmak için özeleştiri mekanizmasını işleteceklerini belirtti.

Günay, seçim döneminde ertelenen büyük kongre sürecinin de tekrar başladığını ifade etti. "Bu dönemin karşılıklı muhasebesini yaparak, samimi ve onarıcı eleştirilerle dolu bir süreçten geçerek siyasete getirdiğimiz iradeyle yüksek bir moral ile büyük kongreye doğru ilerleyelim. Bizler için yeni bir dönem başladı. Büyük bir konferans ve kongreyle organize bir muhasebe sürecini tamamlayacağız" dedi.

Günay, olağanüstü büyük kongre tarihini parti kurulları ve halkla yapacakları toplantıların sonuçlarına göre belirleyeceklerini belirtti.

Demirtaş'ın açıklamaları

Günay, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın "Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmaları başlamadan önce ben Genel Merkezimize, cumhurbaşkanı adayı olmaya hazır olduğumu ve seçimi ikinci tura bırakıp o aşamada demokratik hamlelerle daha fazla katkı sunabileceğimizi belirttim" açıklamasının sorulması üzerine şu değerlendirmeyi yaptı:

"Cumhurbaşkanlığı adaylığı, kendisinin hukuki durumu nedeniyle değerlendirilmedi. Kendisiyle yapılan istişarelerde bir kadın cumhurbaşkanı adayı önerisi de vardı. Deprem süreciyle birlikte Türkiye siyasetinde yeni bir dönem başladığı için tartışmalarımızı gözden geçirerek bir tutum belirledik. Elbette kendisinin HDP'li olarak bizlere yönelik eleştirileri ve özeleştirisi bizim için değerlidir."

KAYNAK: AA

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