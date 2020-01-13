HDP önündeki ailelerden CHP’ye tepki

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan aileler, HDP'nin eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın yazdığı "Devran" adlı öyküsünün tiyatrosuna katılan CHP'lilere tepki gösterdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan bu yana farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi yapan 65 ailenin umutlu bekleyişi 133'üncü gününde de devam ediyor. 133 gündür oturma eylemine devam eden aileler, Edirne Cezaevinde terör suçundan tutuklu bulunan HDP'nin eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın yazdığı öykü kitabı Devran'ın tiyatro gösterisine katılan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ile ünlü oyuncu Kadir İnanır'a tepki gösterdi.

"Çocuklarımızı PKK'dan, HDP'den isteyin"

4 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Özkan (19) için oturma eylemine katılan Süleyman Aydın, Selehattin Demirtaş'ın tiyatro gösterisine katılan CHP'lileri kınayarak HDP'nin PKK olduğunu belirterek bunu CHP'nin görmemezlikten geldiğini söyledi. Aydın, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi, Ekrem İmamoğlu'nun eşi ve Selahaddin Demirtaş'ın eşi şimdi siz gidip orada Selahaddin Demirtaş'ın tiyatrosunu canlandırıyorsunuz ve tiyatrosunu izlemeye gidiyorsunuz. Şimdi siz tiyatrosunu yaptığınız kişi kimdir. Bir teröristtir, Pervin Buldan, Selahaddin Demirtaş, siz bunların tiyatrosunu yapacağınıza gelin buraya bu Diyarbakır'da annelerin, babaların tiyatrosunu yapın. Anneler, babalar burada evlatlarına hasrettirler. Sizde hiç vicdan yok mu yani, bu CHP niye böyle yapıyor. Niye gelmiyorsunuz buraya, gelin bizim tiyatromuzu da canlandırın. Niye gelmiyorsunuz burada anneleri, babaları görmemezlikten geliyorsunuz. Ben ilk gün Selahaddin Demirtaş'a rica bulundum. Dedim bak benim oğlumun birinci günüdür dağa götürmüşler. Senden rica ediyorum oğlumu PKK'dan iste. Versinler oğlumu, bana dedi ki, "Kendi iradesiyle gitmiştir" ve beni tehdit ettiler. Bende boynum bükük eve döndüm, şimdi tiyatrosunu yaptığı kişi kimdir. Selahaddin Demirtaş teröristtir. Selahaddin Demirtaş'ın tahliyesini isteyen CHP, bu fotoğrafı bence görsün. Bunu görsün, sen kimin tahliyesini istiyorsun teröristtin tahliyesini istiyorsun. Bence onun tahliyesinin isteyeceğine gel buraya, Diyarbakır'da anneler babalar var. Önce bizim çocuklarımızı PKK'dan, HDP'den iste. Senin ittifak yaptığın kişilerdir bunlar, neden gelmiyorsunuz bizi görmemezlikten geliyorsun. Kemal Kılıçdaroğlu, sen Türkiye'ye taliptin. Biz burada 65 aile buradayız. Sen bizi yönetemiyorsun. Sen nasıl Türkiye'yi yöneteceksin, o yüzden bizim çocuklarımızı gel iste onlardan. Teröristlere artık destek vermeyin, siz teröristlere destek verdikçe bizim çocuklarımızı dağa gönderiyorlar" dedi.

"CHP'nin önünde de çadır kuracağız"

CHP, HDP ile ittifak kurmaya devam ederse CHP'den de çocuklarını isteyeceklerini aktaran Süleyman Aydın, CHP önünde de çadır kuracaklarını söyledi. Aydın, "Biz bütün Türkiye'nin desteğini istiyoruz ve kararlıyız, gitmiyoruz bir yere. Hepimiz buradayız. Artık bunların iç yüzünü görün. Neden görmemezlikten geliyorsunuz? Siz HDP'den korkuyor musunuz CHP, o yüzden gelin çocuklarımızı isteyin. Biz 133 gündür buradayız. 135 yılda geçse biz buradan ayrılmıyoruz. Çocuklarımızı da bu HDP'den almadan gitmiyoruz. Ben HDP'yi de CHP'yi de ikisini de kınıyorum. O yüzden bunların iç yüzünü görsünler, bunlara destek vermesinler, artık bunlarla ittifak yapmasınlar. Siz teröristlerle ittifak yapıyorsunuz. O yüzden biz çocuklarımızı CHP'den de artık isteriz. O yüzden biz gidip CHP'nin önünde de çadır kuracağız. Biz CHP'den de çocuklarımız isteyeceğiz. HDP, PKK demektir neden CHP görmemezlikten geliyor" diye konuştu.

"İnşallah onların da başına geldi"

Diyarbakır'da oturan inşaat işçisi Celil Begdaş, 2019 yılı Ramazan ayının ilk günü olan 5 Mayıs'ta ortadan kaybolan oğlu Yusuf'un (16) HDP'liler aracılığıyla dağa kaçırıldığını iddia ederek, tiyatroya katılan CHP'lileri ve sanatçıları kınadı. Begdaş, "Bir tiyatro oyunu çıkardılar, Kadir İnanır, HDP Eş Başkanı Pervin Buldan, Ekrem İmamoğlu'nun eşi, bunlar hepsi gidip bir araya geldiler, kurdular. Burası ne peki, buraya 5 dakika gelemezler miydi, bu insanlara destek veremezler miydi? Hepsini kınıyorum, inşallah onlarında başına gelir. Biz burada tiyatro oynamıyoruz, çocuklarımızı istiyoruz. Ben buradan tüm siyasi partililere sesleniyorum, vicdan olan insanlara vicdanları varsa buraya gelip insanlara yardımcı olurlar. Meclisteki bütün partililere sesleniyor buraya gelmeyenlerin de hepsini kınıyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA