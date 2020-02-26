HDP önündeki ailelerin direnişi 177’nci günde

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren ailelerin evlat nöbeti, 177'nci gününde de devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül'den itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi yapan 92 ailenin umutlu bekleyişi 177'nci gününe girdi. Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden gelerek oğlu Roşat Çiftçi'nin 5 yıl önce terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını belirten anne Necibe Çiftçi, oğluna çağrıda bulunarak geri gelmesini istediğini söyledi. Çiftçi, "Bu mücadelede 170 sene geçse bile ölüme kadar çocuğu alıp götürmeden bu çadırın altında gitmeyeceğim. Evlatlar gelmeye başladı, aileler genişledi, geliyorlar. Gelsinler evlatlarını istesinler, kimse HDP'lilerden sadaka istemiyor evlatlarını istiyor. Hepsi gelip evlatlarına kavuşsunlar. İnşallah bizde evlatlarımıza kavuşacağız. Oğlum Rojhat gel, sen orada ne yapıyorsun, devletimiz güçlüdür, gel devletimize teslim ol, sana bir şey yapmazlar. Rojhat senin kardeşini de şehit etmişler, onlar öldürdüler, berki seni kandırıyorlar, devlet öldürdüğünü söylüyorlardır, ama devlet öldürmedi, onlar senin kardeşini öldürdüler. HDP ve PKK kardeşini öldürdüler, kardeşinin yetimleri kalmış dön gel sahip çık onlara" dedi.

Kaynak: İHA