HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 116’ncı gününde

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren ailelerin evlat nöbeti 116'ncı gününde de devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül'den itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi yapan 60 ailenin umutlu bekleyişi 116'ncı gününe girdi. Elazığ'dan Diyarbakır'a gelen Muhittin Avunan, usta birliğine giderken yol kesen terör örgütü PKK mensuplarınca kaçırılan yeğeni Bingöllü Emrah Avunan (24) için 116 gündür oturma eyleminde olduğunu söyledi.

"Bizim çocuklarımızı götürmüşler Amerika'ya uşaklık yaptırıyorlar"

Hüsniye ve Hüseyin Kaya'nın kızı Mekiye Kaya'nın güvenlik güçlerine teslim olmasından dolayı çok mutlu olduklarını belirten Avunan, "Yeğenim Emrah Avunan 2015 yılında Cizre'de PKK'lılar tarafından kaçırılmıştır ve 4 yıldır haber alamıyoruz. Bugün 116 gündür biz buradayız ve çok mutlu olduk. Niye derseniz, biz burada günlerdir oturuyoruz emeğimiz boşa gitmedi. Elhamdülillah, Hüseyin ağabeyimizin kızını geri getirdik. Buradan sizin aracılığınızla Hüseyin ağabeyimizin gözü aydın diyorum. İnşallah diğer çocuklarda en kısa zamanda gelecek bunun bilincindeyiz. Tek isteğimiz bu PKK/HDP bitsin. Bu çocukları da biz geri getireceğiz ama bunlarında kökünü kazacağız inşallah. Bizim çocuklarımızı götürmüşler Amerika'ya uşaklık yaptırıyorlar. Amerika'nın kuyu bekçiliğini yapıyorlar. Başka ne işleri var çocukların orada" dedi.

"116 gündür buradayız, yok mu bunlardan vicdan"

Mardin'in Derik ilçesinden gelen Şeyhmus Kaya da, İstanbul'da polis memuruyken, Muş'ta kardeşinin düğün konvoyuyla memleketine döndüğü sırada Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yol kesen teröristler tarafından kaçırılan oğlu Vedat Kaya (28) için 116 gündür HDP Diyarbakır il binası önünde eylemini sürdürüyor. Oğlu Vedat Kaya'nın 2015 yılında terör örgütü mensuplarınca kaçırıldığını belirten baba Kaya, "HDP Lice İlçe Başkanı Murat Atagün ile terör örgütünün şehir yapılanması YDGH ile KCK tarafından oğlumun yolunu keserek kaçırdılar. 5 yıldır ben oğlumdan haber almıyorum. Buradan ben HDP'ye sesleniyorum, sıkıştığı zaman aman aman gel polisler beni kurtar, yeri gelince de polisleri kaçırıyorlar. Ben çocuğumun ahını bırakmam, bunlardan ve bunların hepsinin kim ne yaptığını biliyorum. Ben Mardinliyim her şeyi biliyorum, ben oğlumu istiyorum. En azından 5 yıldır bütün ailenin psikolojisi bozuldu. Annesi, ben ve bütün çocuklarımız ne yaptığımızı bilmiyoruz. 116 gündür buradayız, yok mu bunlardan vicdan. Ne beklenir bunlardan ve bunlar kimin için çalışıyor. Hani Kürdistan gelsin alsınlar niye almıyorlar, niye kaçıyorlar sağa sola" diye konuştu.

Kaynak: İHA