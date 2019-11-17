HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 76’ncı günde

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren ailelerin evlat nöbeti, 76'ncı gününde de devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiası ile 3 Eylül'den itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi yapan 56 ailenin umutlu bekleyişi 76'ncı gününe girdi. Ağrı'nın Hamur ilçesinden Diyarbakır'a gelen Süheyla Demir, 2014'te lise 3'üncü sınıf öğrencisiyken terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığını iddia ettiği kızı Hayal için 3 Ekim'de oturma eylemine başladı.

"Tehditler bizi yıldıramaz"

Evladı için mücadele ettiğini belirten Süheyla Demir, "76 gündür buradayız çocuklarımızı o zalimlerin elinden almadan gitmiyoruz, sonuna kadar buradayız. Biz onlara bir kere başkaldırdık, onların soyunu kurutacağız, çocuklarımızı onlara bırakmayacağız. Biz çocuklarımızı bu yaşa kadar getirdik, onların davası için getirmedik. Eğer kendi davalarına o kadar sahip çıkıyorlarsa gidip kendileri o dava için savaşsınlar, bizim çocuklarımızı neden o dağa çıkartıyorlar? Çocuklarımızın tüm hayallerini yıktılar, gençlikleri kurudu. Biz çocuklarımızı geri istiyoruz" dedi.

Tüm annelere seslenen Demir, "Herkesten destek bekliyoruz, anneler neden korkuyorlarsa, çocukları için burada mücadele etmiyorlar. Eğer çocuklarınız için böyle bir günde mücadele etmiyorsanız, siz ne biçim annesiniz. Herkesi bekliyorum sayımız ne kadar çoğalırsa, sesimizi o kadar çok duyururuz. Evlatlarımızı onlardan daha kolay alırız, bu son şansımız diyoruz, herkesi buraya davet ediyoruz" diye konuştu.

Özellikle internet kanalıyla tehdit edildiklerini anlatan Süheyla Demir, "Hiç bir şey umurumuzda değil, hiçbir şey bizi yıldıramaz, bunları da umursamıyoruz" dedi.

Kaynak: İHA