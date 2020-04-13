HDP önündeki eylemde 224'üncü gün

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 134 aile, HDP il binası önündeki oturma eylemini sosyal mesafe kuralına göre 224'üncü günde de sürdürdü. 2015 yılında PKK tarafından kaçırılan oğlu Mahmut (19) için Şırnak'ın İdil ilçesinden gelen Emin Arslan, oğlunu almadan eylemine son vermeyeceğini belirterek, "İçişleri Bakanımız istifasını sunmuştu. Cumhurbaşkanı kabul etmemişti. Biz de milletçe kabul etmiyoruz. İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu beyefendiden memnunuz" dedi.

Diyarbakır'da oturan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Hatice Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP il binası önünde oturma eylemine başladı.

13 AİLE, EVLADINA KAVUŞTU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi Birlik, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar ve Sait Açar'ın oğlu Haşim, terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylece oturma eylemi yapan ailelerden 13'ü, evlatlarına kavuşmuş oldu. Hacire Akar dışındaki 12 aile, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor.

SOYLU'YA DİYARBAKIR AİLELERİNİN DESTEĞİ

2015 yılında PKK tarafından kaçırılan oğlu Mahmut için Şırnak'ın İdil ilçesinden gelen Emin Arslan, dün istifası Cumhurbaşkanlığınca kabul edilmeyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya da destek verdi. Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün 224 gündür biz HDP Diyarbakır il binası önündeyiz, eylemimizi yapıyoruz. Çocuklarımızı almadan da eylemimizi sonlandırmayacağız. Herkes bunu iyice kafasına soksun. HDP de bunu kafasına soksun. Tabii ki dün haberlerde izledik. İçişleri Bakanımız istifasını sunmuştu. Cumhurbaşkanı kabul etmemişti. Biz de milletçe kabul etmiyoruz. İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu beyefendiden memnunuz. Buradan oğluma da sesleniyorum. Oğlum eğer sesimi duyuyorsan kaç gel, askerine, polisine teslim ol. Orası senin yerin değildir. Kaç oğlum, kaç. Ceza da yok. Bir şey yok."

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Kaynak: DHA