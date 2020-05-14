HDP önündeki eylemde 255'inci gün

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 134 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini 255'inci günde de sürdürdü. Salgın nedeniyle sosyal mesafe kuralının uygulandığı eylemde, terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirttiği oğlu Özkan (19) için 9 Eylül'den bu yana nöbette olduğunu belirten Süleyman Aydın, "Kürtlük, 14-15 yaşındaki çocukları dağa götürmekse biz Kürtlüğü istemiyoruz. HDP milletvekilleri, kendi çocuklarının yüzüne nasıl bakıyor?" dedi.

Diyarbakır'da oturan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen Akar, oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hatice Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'de HDP il binası önünde oturma eylemine başladı.

13 AİLE, EVLADINA KAVUŞTU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi Birlik, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar ve Sait Açar'ın oğlu Haşim Açar, terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylece oturma eylemi yapan ailelerden 13'ü evlatlarına kavuşmuş oldu. Hacire Akar dışındaki 12 aile, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor. Aileler, eylem sırasında, koronavirüs salgınına yönelik tedbirlere de uyuyor.

Diyarbakırlı Süleyman Aydın, 4 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirttiği oğlu Özkan için 9 Eylül günü oturma eylemine katıldı. Aydın, "Ramazan ayı ve koronavirüs salgınına rağmen aileler olarak eylemimizi burada sürdürüyoruz. HDP milletvekillerinden vicdan sahibi olmalarını bekliyoruz. Gelsinler, biz de Kürt'üz. Burada hiç kimse Kürtlüğünü inkar etmiyor. Ama Kürtlük, 14-15 yaşındaki çocukları dağa götürmekse biz Kürtlüğü istemiyoruz. HDP milletvekilleri, kendi çocuklarının yüzüne nasıl bakıyor? 1 saat çocuklarınızı görmezseniz, dünyayı ayağı kaldırıyorsunuz. Buradaki Kürt aileleri 4-5 yıldır çocuklarından haber alamıyorlar. Niçin buraya gelip bize destek vermiyorsunuz? HDP il binasına geliyor, daha sonra arka kapıdan kaçıp gidiyorlar" diye konuştu.

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Kaynak: DHA