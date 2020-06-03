HDP önündeki eylemde 275'inci gün

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 134 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini, 275'inci günde de sürdürdü. Koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafe kuralının uygulandığı eyleme, Van'da 5 yıl önce lise öğrencisiyken kaçırılan oğlu Baran (21) için katılan Solmaz Örünç, HDP'yi suçlayarak, "Kimin fakir çocuğu varsa götürüyorlar" dedi.

Diyarbakır'da oturan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın oğluna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

13 AİLE, EVLADINA KAVUŞTU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, Necla- Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan, Nizamettin- Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi Birlik, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar ve Sait Açar'ın oğlu Haşim, terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylece oturma eylemi yapan ailelerden 13'ü, evlatlarına kavuşmuş oldu. Hacire Akar dışındaki 12 aile, eylemi koronavirüs tedbirleri kapsamında sürdürerek, diğer ailelere destek veriyor.

'ÇOCUĞUMUZA HASRETİZ'

Lise öğrencisiyken, 2015 yılında kaçırılan oğlu Baran için Van'dan gelen ve oturma eylemini sürdüren Solmaz Örünç, HDP'yi suçladı. Oğluna hasret kaldığını anlatan Örünç, "Benim oğlumu kandırıp, götürdüler. HDP benim oğlumu nasıl götürdüyse öyle getirsin, bana teslim etsin. Onlar ne istiyor bizim çocuklardan? Kimin fakir çocuğu varsa götürüyorlar. Biz çocuğumuza hasretiz. Biz çocuklarımız için gözyaşı döküyoruz. Yeter artık. Bu zulüm nereye kadar? Hepimizin gözü yaşlı, hepimizin acısı bir. Yeter artık, bizim çocukları versinler. Salgın geldi, ben burada bekledim. Ramazan ayı geldi, ben burada bekledim. Zaten 5 yıldır bayram yaşamıyoruz. Ben onlardan ne para istiyorum ne mal istiyorum. Yeter ki evladımı versinler. Baran, sesimi duyuyorsan gel, teslim ol. Orası senin yerin değil. Seni kandırıyorlar. Bak 13 kişi geldi, teslim oldu. Ceza almadan gittiler ailelerinin yanına" diye konuştu.

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Kaynak: DHA