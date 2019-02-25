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HDP Şanlıurfa'da sadet parti'sini destekleyeceğini açıkladı

HDP 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerinde Şanlıurfa büyükşehir ve merkez ilçe belediye başkan adaylarını geri çektiklerini ve Sadet Parti'sinin adaylarını destekleyeceklerini açıkladı.

HDP Şanlıurfa'da sadet parti'sini destekleyeceğini açıkladı

HDP'nin İl Seçim Kurulu'na Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak bildirdiği Hidayet Enmek, bir otelde düzenlediği basın toplantısında, parti olarak 31 Mart'taki yerel seçimlerde strateji değişikliğine gittiklerini belirtti.

Parti olarak Şanlıurfa'da oluşan toplumsal muhalefete destek sunacaklarını dile getiren Enmek, şöyle devam etti:

HDP Şanlıurfa'da sadet parti'sini destekleyeceğini açıkladı

SAADET PARTİSİ'NİN ADAYI İÇİN ÇEKİLİYORUZ

    "Özelikle Şanlıurfa halkının umudunu büyütmek ve geliştirmek adına toplumsal muhalefete güç ve anlam katmak istiyoruz. Şanlıurfa'da toplumun desteğini gören Sabahattin Cevheri'ye biz de parti olarak destek sunacağımızı duyuruyoruz. Karaköprü Belediye Başkan Adayımız Rıdvan Yavuz, Eyyübiye Belediye Başkan Adayımız Mahmut Memitanlı, Haliliye Belediye Başkan Adayımız Mehmet Şerif Bendaş ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ben Hidayet Enmek, Şanlıurfa halkı için Şanlıurfa'nın kazanması için Sabahattin Cevheri lehine adaylıktan çekiliyoruz."

 
 

 

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