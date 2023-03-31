HDP seçim bildirgesinde neler var? İşte 2023 HDP'nin seçim vaatleri

14 Mayısta gerçekleştirilecek seçimler için cumhurbaşkanı adayı çıkarmayan HDP'nin seçim bildirgesi konuşuluyor. Seçim bildirgesinde skandallara imza atan parti yetkileri Suriye ve Irak’tan çekilme ve İnanç İşleri Başkanlığı gibi bir çok başlık yer alıyor. HDP seçim bildirgesinin devamı haberimizde.

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HDP seçim bildirgesinde neler var? İşte 2023 HDP'nin seçim vaatleri

2023 genel seçimleri için Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) seçim bildirgesini açıkladı.

Skandallara dolu bildirgede doğu ve güneydoğuda askeri operasyonlara son verme, Suriye ve Irak’tan çekilme, Diyanet İşleri Başkanlığının yerine İnanç İşleri Başkanlığı kurma ve zorunlu din dersini kaldırma gibi maddeler sıralandı.

14 Mayıs seçimlerine Yeşil Sol Parti ile girme kararı alan HDP seçim bildirgesini açıkladı. Mithat Sancar, "Yeşil Sol'un ağacı altında buluştuk" derken, Pervin Buldan da "Şimdi Türkiye'de yeni bir başlangıç yapmaya geliyoruz" ifadelerini kullandı.

HDP'ye kapatma davasını hatırlatan Buldan, "Yeni bir yol açtık. O seçeceğin adı Yeşil Sol Parti. Değişim isteyen milyonların ortak yoluna dönüştü. Şimdi Türkiye'de yeni bir başlangıç yapmaya geliyoruz" dedi.

Toplantıda tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş ve Sabahat Tuncel'in mesajları da okundu.

HDP seçim bildirgesi'nde neler var? İşte 2023 seçimlerinde HDP'nin seçim vaadleri

HDP SEÇİM BİLDİRGESİ AÇIKLANDI

HDP düzenlediği törenle seçim bildirgesini açıkladı. Düzenlenen törende beklendiği gibi skandallar yaşandı.

"KÜRDİSTANİ İTTİFAKIN TÜM BİLEŞENLERİ BURADALAR"

Devrim şehitleri adı altında teröristler için saygı duruşunda bulunuldu. Tören tanıtım videosu ile devam etti. Buradaki terör imgeleri dikkat çekti. Sunucu, "Kürdistani ittifakın tüm bileşenleri buradalar." şeklinde skandal ifadeler kullandı.

"İŞGAL VE SAVAŞA DAYALI DIŞ POLİTİKAYA DUR DEMEK İÇİN GELİYORUZ"

HDP Eş Sözcüleri İbrahim Akın ve Çiğdem Kılıçgün Uçar, bildirgeyi okudu. Çiğdem Kılıçgün Uçar, bildirgeyi okurken, "İşgal ve savaşa dayalı dış politikaya dur demek için geliyoruz. Kayyum rejimine son vermek için geliyoruz." ifadelerini kullandı.

Skandal seçim bildirisinde şu maddeler yer aldı:

  1. Suriye ve Irak'a yönelik gerçekleştirilen askeri operasyonlara son vereceğiz.
  2. Türkiye'nin Suriye ve Irak'tan geri çekilmesini sağlayacağız.
  3. Diyanet İşleri Başkanlığının yerine İnanç İşleri Başkanlığı kuracağız.
  4. Zorunlu din dersini kaldıracağız.

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