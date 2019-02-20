HDP Sur belediye meclis üye listesi 2019 seçimleri
Sur HDP meclis üye listesi Yüksek seçim kurulu YSK’ya teslim edildi. Böylece 2019 yerel seçimleri için HDP’nin Sur belediye meclis üye listesi açıklanmış oldu.
Halkların Demokratik Partisi HDP’nin 2019 Sur Belediye meclis üye listesi burada.
31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlere az bir süre kala, Sur’da HDP meclis üye aday listeleri belli oldu. HDP’nin Sur'da adayı bulunuyor.
HDP Sur belediye meclis üye listesi - 2019 yerel seçimleri
MUHİBET ÖZCANLI,
M.ŞABAN KARAKAŞ,
SEVİM COŞKUN,
TALAT ÇETİNKAYA,
BERİVAN SAVAŞ APAÇIK,
CİHAT EMİR AYKAÇ,
ÖMER FİLİTOĞLU,
KADER UZUN MADENKUYU,
MAHMUT KARACADAĞ,
HERDEM TATLISOY,
ZEYNEP ÇELİK,
RUŞEN TAYFUN,
CAHİT ÖLÇAY,
HALİME AKYOL,
ARZU ÖZĞÜN,
MÜRSEL EREL,
SEÇİL BOZKUŞ,
YILMAZ EKEN,
ZEYNEP İZGİ, İZEDDİN CANDAN,
SAKİNE KARADENİZ,
ŞİRİN DERYA ANDİÇ,
ENGİN İHLAMUR,
DİLAN ÇAĞLAK,
REŞAT OCAKLIK,
FATMA BUDAK GÜLER,
M.ŞAH POLAT,
HAYAT ÖZMEZ
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