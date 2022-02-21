HDP tehditler savurdu, muhalefet tutuştu! CHP'nin ardından, İYİ Parti de gizli ittifakını allayıp pulladı! "HDP masada olmalı, yaklaşımlarını beğeniyorum"

İyi Parti yöneticisi Mustafa Yazıcı, HDP'ye yönelik sempatisini kameraların karşısında açık bir dille ifade etti. Geçtiğimiz günlerde Kılıçdaroğlu'nun davetine çağrılmayan HDP, muhalefet liderlerini tehdit etmiş, bunun sonucunda CHP üyelerinden gizli ittifaka yönelik ılımlı mesajlar gelmişti. Son olarak, İYİ Partili Mustafa Yazıcı da "Yaklaşımlarını beğeniyorum, HDP masada olmalı" ifadelerini kullanarak, tepkileri üzerine çekti.

"HDP TEHDİT ETTİ, MUHALEFET GÖNLÜNÜ ALMAYA ÇALIŞTI"

HDP'li Pervin Buldan, Kılıçdaroğlu tarafından buluşmaya davet edilmediği gerekçesiyle, "Biz demirden leblebiyiz, ağzınıza alırsanız dişlerinizi kırarız" ifadelerini kullanmış, 6 muhalefet partisini de açık bir dille tehdit etmişti. Hemen ardından HDP'li Kaplan ise, "Y.vşaklarla yan yana olmayız" şeklinde hakarette bulunmuş, dolaylı yoldan ittifaka göz dağı vermişti.

HDP'li isimlerin bu yaklaşımları vatandaş tarafından büyük tepki çekerken, muhalefette ters tepti. Yaşananların ardından CHP'li Aykut Erdoğdu, "HDP için daha fazla fedakarlığa katlanmamız lazım" ifadelerini kullanırken, İYİ Parti'li Yazıcı'nın, "HDP'nin üst düzey yöneticilerinin yorumlarını da dinliyorum ve beğeniyorum yaklaşımlarını. Türkiye partisi olma gayreti içerisindeler. HDP masada olmalıdır." şeklinde açıklamada bulundu.

Sosyal medyada bu durum " HDP tehdit etti, muhalefet gönlünü almaya çalıştı" olarak yorumlandı.