HDP Van belediye başkan adayı kim oldu? Bedia Özgökçe Ertan kimdir?

HDP belediye başkan adayı 2019 listesi açıklandı mı? HDP Van büyükşehir belediye başkan adayı kim oldu? Soruları araştırılıyor. Haberimizden bu soruların yanıtına ulaşabilirsiniz.

HDP 31 Mart 2019 yerel seçimlerine az bir süre kala Van büyükşehir belediye başkan adayını açıkladı.



BEDİA ÖZGÖKÇE ERTAN KİMDİR?

Bedia Özgökçe ERTAN 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Halkların Demokratik Partisi Van Bölgesi, 2'nci sıradan millet vekili adayıdır.

Van'da doğdu. Baba adı Süleyman, anne adı Hanım'dır. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. İnsan Hakları Derneği Van Şubesinin kurucularından olup yönetim kademelerinde görev aldı. Van Bölge Barosu İnsan Hakları Merkezi ve Van Barosu Kadın Hakları Merkezinin kurucularındandır. İyi düzeyde İngilizce ve Kürtçe bilen Ertan, evli ve 3 çocuk annesidir.



