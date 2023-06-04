HDP'de kazan kaynamaya başladı, Pervin Buldan ve Mithat Sancar'dan flaş karar!

14 ve 8 Mayıs'ta yapılan Cumurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekilliği seçimlerinde, önceki seçimlerde aldıkları oyların altına düşerek hezimete uğrayan HDP'de partinin iki önemli ismi eş genel başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, yapılacak olan kongrede genel başkanlığa aday olmayacaklarını açıkladılar.

Cumhur İttifakı ve Başkan Erdoğan'a karşı hezimet yaşayan HDP'nin önemli isimlerinden sürpriz bir karar geldi.

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, katıldıkları programda, partinin önümüzdeki aylarda düzenlenecek kongresinde yeniden aday olmayacaklarını duyurdu.

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İKİ İSİMDEN SEÇİM İTİRAFI

Pervin Buldan seçimlere ilişkin "Kampanya sürecini çok iyi yönetemediğimizi tespit ettik. Bizim dışımızdaki çevrelere gidemedik, büyüyemedik. Farklı kesimleri içimize alma konusunda eksiklik yaşadık." ifadelerini kullandı.

Sancar ise "Yeşil Sol Parti olarak istediğimiz oy oranlarına ulaşamadık. Bu açıdan kendimizi başarısız " dedi.

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