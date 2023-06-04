HDP'de kazan kaynamaya başladı, Pervin Buldan ve Mithat Sancar'dan flaş karar!

Seçimlerde ağır bir yenilgi alan HDP'de kazan kaynamaya başladı. Partinin eş genel başkanları yapılacak olan kongrede genel başkanlığa aday olmayacaklarını duyurdular.

YAYINLAMA
Google News
HDP'de kazan kaynamaya başladı, Pervin Buldan ve Mithat Sancar'dan flaş karar!

14 ve 8 Mayıs'ta yapılan Cumurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekilliği seçimlerinde, önceki seçimlerde aldıkları oyların altına düşerek hezimete uğrayan HDP'de partinin iki önemli ismi eş genel başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, yapılacak olan kongrede genel başkanlığa aday olmayacaklarını açıkladılar.

Cumhur İttifakı ve Başkan Erdoğan'a karşı hezimet yaşayan HDP'nin önemli isimlerinden sürpriz bir karar geldi.

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, katıldıkları programda, partinin önümüzdeki aylarda düzenlenecek kongresinde yeniden aday olmayacaklarını duyurdu.

hdp1.webp

İKİ İSİMDEN SEÇİM İTİRAFI

Pervin Buldan seçimlere ilişkin "Kampanya sürecini çok iyi yönetemediğimizi tespit ettik. Bizim dışımızdaki çevrelere gidemedik, büyüyemedik. Farklı kesimleri içimize alma konusunda eksiklik yaşadık." ifadelerini kullandı.

Sancar ise "Yeşil Sol Parti olarak istediğimiz oy oranlarına ulaşamadık. Bu açıdan kendimizi başarısız " dedi.

Milyonlarca kiracıya müjde! Hükümet devreye girdi: Kirasını ödeyemeyen kalmayacak! Başvuran herkese 5 bin 250 TL kira desteğiMilyonlarca kiracıya müjde! Hükümet devreye girdi: Kirasını ödeyemeyen kalmayacak! Başvuran herkese 5 bin 250 TL kira desteği

Elektrik faturası yüksek gelen dikkat! Bunu yapan bedelini ağır ödüyor! Meğerse yüksek faturaların nedeni buymuş…Elektrik faturası yüksek gelen dikkat! Bunu yapan bedelini ağır ödüyor! Meğerse yüksek faturaların nedeni buymuş…

Ankara'da yağışların ardından ev ve iş yerleri sular altında kaldı, fareler sokakları bastı!Ankara'da yağışların ardından ev ve iş yerleri sular altında kaldı, fareler sokakları bastı!

The Economist dergisi Erdoğan aleyhinde sözde analiz yayınladı, çirkin ve küstahça üslubuyla Erdoğan'a akıl vermeye kalktı!The Economist dergisi Erdoğan aleyhinde sözde analiz yayınladı, çirkin ve küstahça üslubuyla Erdoğan'a akıl vermeye kalktı!

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde göreve başlama töreni gerçekleştirildi. İşte göreve başlama töreninden tarihe geçen o anlarCumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde göreve başlama töreni gerçekleştirildi. İşte göreve başlama töreninden tarihe geçen o anlar

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Yılmaz Tunç'a büyük görev! Yeni kabinede Adalet Bakanlığı'na getirildi
Yılmaz Tunç'a büyük görev! Yeni kabinede Adalet Bakanlığı'na getirildi
CHPli Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan sözünü tutacak! Erdoğan'ın heykelini Bolu'nun en görünür yerine dikecek
CHPli Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan sözünü tutacak! Erdoğan'ın heykelini Bolu'nun en görünür yerine dikecek
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yemin törenine katılmak üzere yarın Türkiye’ye gelecek.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yemin törenine katılmak üzere yarın Türkiye’ye gelecek.
Kılıçdaroğlu'nun koltuğundan kalkmayan siyasetçiler için daha önce söyledikleri olay oldu
Kılıçdaroğlu'nun koltuğundan kalkmayan siyasetçiler için daha önce söyledikleri olay oldu
Son Haberler
Acun Ilıcalı'nın kaynanasını gören şaştı kaldı! Gerçekten Annesi mi
Acun Ilıcalı'nın kaynanasını gören şaştı kaldı! Gerçekten Annesi mi
Ankara'daki sel görüntüsü Türkiye'yi dehşete düşürmüştü, gerçek ortaya çıktı!
Ankara'daki sel görüntüsü Türkiye'yi dehşete düşürmüştü, gerçek ortaya çıktı!
HDP'de kazan kaynamaya başladı, Pervin Buldan ve Mithat Sancar'dan flaş karar!
HDP'de kazan kaynamaya başladı, Pervin Buldan ve Mithat Sancar'dan flaş karar!
Milyonlarca kiracıya müjde! Hükümet devreye girdi: Kirasını ödeyemeyen kalmayacak! Başvuran herkese 5 bin 250 TL kira desteği
Milyonlarca kiracıya müjde! Hükümet devreye girdi: Kirasını ödeyemeyen kalmayacak! Başvuran herkese 5 bin 250 TL kira desteği
Kemal Kılıçdaroğlu, siyasi hayatının en zor anlarını yaşıyor, istifa çağrıları her geçen gün artıyor
Kemal Kılıçdaroğlu, siyasi hayatının en zor anlarını yaşıyor, istifa çağrıları her geçen gün artıyor
Başkan Erdoğan açıkladı: AK Parti'de 2024 yerel seçimler öncesi kongre süreçleri başlıyor!
Başkan Erdoğan açıkladı: AK Parti'de 2024 yerel seçimler öncesi kongre süreçleri başlıyor!
Çok Okunanlar
Mehmet Barlas'a veda! Cenazeye katılan Erdoğan tabuta omuz verdi
Mehmet Barlas'a veda! Cenazeye katılan Erdoğan tabuta omuz verdi
İçişleri Bakanlığı'nda devir teslim töreni yapıldı, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İçişleri Bakanı olarak görevi Süleyman Soylu'dan devraldı
İçişleri Bakanlığı'nda devir teslim töreni yapıldı, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İçişleri Bakanı olarak görevi Süleyman Soylu'dan devraldı
Türk komandoları NATO'nun talebi üzerine Kosova'ya yardım elini uzatmaya başladı
Türk komandoları NATO'nun talebi üzerine Kosova'ya yardım elini uzatmaya başladı
The Economist dergisi Erdoğan aleyhinde sözde analiz yayınladı, çirkin ve küstahça üslubuyla Erdoğan'a akıl vermeye kalktı!
The Economist dergisi Erdoğan aleyhinde sözde analiz yayınladı, çirkin ve küstahça üslubuyla Erdoğan'a akıl vermeye kalktı!
CHP'li gazeteci Merdan Yanardağ, seçim yenilgisini Akşener'e kesti, CHP'li seçmene çok ağır sözler söyledi
CHP'li gazeteci Merdan Yanardağ, seçim yenilgisini Akşener'e kesti, CHP'li seçmene çok ağır sözler söyledi
Jahrein Lakaplı Ahmet Sonuç'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik çok sert açıklama! Yerden yere vurdu!
Jahrein Lakaplı Ahmet Sonuç'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik çok sert açıklama! Yerden yere vurdu!
Yorumlananlar
Fethullah terör örgütü bağlantılı Hakan Şükür Cumhurbaşkanılığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'a oy verenlere hakaret etti.
Fethullah terör örgütü bağlantılı Hakan Şükür Cumhurbaşkanılığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'a oy verenlere hakaret etti.
Altılı masadan 4'ü Meclis törenine katılamadı
Altılı masadan 4'ü Meclis törenine katılamadı
Güzel haber sabah saatlerinde geldi! Halkbank duyurdu: Başvuru yapan herkese 6 ay geri ödemesiz kredi desteği! 500 bin TL hesaplarda olacak
Güzel haber sabah saatlerinde geldi! Halkbank duyurdu: Başvuru yapan herkese 6 ay geri ödemesiz kredi desteği! 500 bin TL hesaplarda olacak
Fatih Portakal hezimet sonrası Kılıçdaroğlu'nu istifaya çağırdı, adayını da açıkladı
Fatih Portakal hezimet sonrası Kılıçdaroğlu'nu istifaya çağırdı, adayını da açıkladı