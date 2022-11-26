HDP'den altılı masaya ültimatom! Mansur Yavaş'ın adaylığına karşı çıktılar: "Asla ve kat'a oy vermeyiz"

Cumhur İttifakı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı konusunda tam mutabakata varırken muhalefet cephesindeki tartışmalar sürüyor. İYİ Parti ve CHP arasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı tartışma yaratırken İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın isimleri adaylık için konuşuluyor.

Altılı masada yer almasa bile CHP ile birçok kez kontak kuran HDP'den adaylık tartışmaları hakkında çok konuşulacak bir açıklama geldi. BirGün'e konuşan HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Tuncer Bakırhan, içinde bulundukları Emek ve Özgürlük İttifakı içinde adaylık tartışması yapılmadığını ifade etti.

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MANSUR YAVAŞIN ADAYLIĞI

Tuncer Bakırhan, kendi adaylarını çıkarabileceklerini ifade etti. Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın adaylığı hakkında konuşan Tuncer Bakırhan, "Ankara Belediye Başkanı'nın ismi tartışılıyor. Asla ve kat’a ilkelerimizle ters düşen bir adaya oy vermeyiz. Erdoğan’dan ne farkı var? Nasıl bir niteliğe sahiptir. Türkiye’nin temel sorunlarını çözmeye ilişkin bir inanca iradeye sahip midir? Cumhurbaşkanlığı niteliği taşıyor mu? Neden kötüler arasında seçim yapsın Türkiye?" ifadelerini kullandı.

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"MUHALEFET, KÜRTLERİN OYUNU ALABİLECEK ADAY ÇIKARMAK DURUMUNDA"

İki bloğa mahkum olmadıklarını ifade eden Bakırhan, muhalefete aday konusunda tavsiye vererek şöyle konuştu:

"Kürtlerin, muhalefetin oyunu alabilecek bir aday çıkarmak durumundadır muhalefet. Peşinen söylüyorum, böyle bir tartışmamız yok henüz ama Mansur Yavaş veya ona benzeyen bir adaya asla ve kat'a oy vermeyiz. Biz Türkiye halkları için iyi şeyler yapma arayışında bir siyasi parti olarak niye sicili olumsuz tartışılan birini tercih edelim? Türkiye’nin devrimci demokrat bir geçmiş var, neden bu ilkelere uygun bir adayı hep beraber çıkarmayalım?"

ÜÇ ADAYLI SEÇİM OLURSA NE OLUR?

"Üç adaylı çıkıldığı durumda, muhalefetin adayı ikinci tura kalırsa HDP açısından tavır bir ehven-i şer tercihi mi olacak yoksa ikisine de destek vermemek mi?" sorusuna yanıt veren Bakırhan şunları kaydetti:

"Ehven-i şer bizde asla olmaz. Millet ittifakı noktaya getirmesin bizi. Bu olmasın diye uğraşıyoruz. Demokrasi adına dünya kadar bedel ödeyelim sonra kötüler arasında bir seçim mi yapalım? Kimse bizi zorlamasın yanlış yapar. Sizin aracılığınızla da bunu tekrar söyleyelim, kesinlikle HDP’yi ehven-i şer noktasına getirecek bir tutum içerisine girmesinler."