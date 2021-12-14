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HDP'den istifa eden Ayhan Bilgen'den, kendisine gelen eleştirilere sert tepki! "Ahkam kesmeyin"

Eski Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, geçtiğimiz akşam HDP'den istifa ettiğini, yazılı bir metin ile kamuoyuna duyurmuştu. Resmi Twitter adresinden kararını açıklayan Bilgen'e, olumsuz eleştiriler de beraberinde geldi. Kendisine yapılan olumsuz yorumlara cevap veren Bilgen, "Anlamaya çalışmak yerine her konuda ahkam kesmek de bir tercihtir." ifadelerine yer verdi.

HDP'den istifa eden Ayhan Bilgen'den, kendisine gelen eleştirilere sert tepki! "Ahkam kesmeyin"

HDP'li eski Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, resmi Twitter adresinde HDP'den istifa ettiğini duyuran bir yazılı metin paylaştı. Bilgen takipçilerine, "Yolcu yolunda gerek ! Uyarı ve eleştirilerimde yanılmayı umuyor, barış ve demokrasi için iyi niyetle,özveriyle mücadele eden herkese başarılar diliyorum." ifadelerini kullanarak partisine veda ettiğini açıkladı. 

HDP'den istifa eden Ayhan Bilgen'den, kendisine gelen eleştirilere sert tepki! Ahkam kesmeyin

ELEŞTİRİLERDEN KAÇAMADI

Bilgen, istifasını duyurmasının ardından eleştiri yağmuruna tutuldu. Farklı siyasi görüşlerden de gelen olumsuz yorumlara toplu cevap veren eski Kars Belediye Başkanı, "Eleştiriye açık oldum, eleştiriyi yararlı buldum.Hakaret,iftira, küfür,alay,tehdit hak değildir.Kötü söz sahibine aittir.İddiasını ispatlamayan müfteridir.Herkes herşeyi aynı anda,aynı pencereden görecek değildir.Anlamaya çalışmak yerine her konuda ahkam kesmek de bir tercihtir." ifadelerini kullanarak tepkisini belli etti.

HDP'den istifa eden Ayhan Bilgen'den, kendisine gelen eleştirilere sert tepki! Ahkam kesmeyin

NE OLMUŞTU?

HDP'li eski Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, partisinden rahatsızlık duyduğu olayları açığa vurmuş, bu sebeple partisinde kaos çıkmasına sebebiyet vermişti.

Bilgen, bir başka eleştirisinde, "Kamuoyundaki yaygın kanaatin aksine HDP’nin genişleme sorunları Kandil, İmralı ya da geçmişte sanıldığı gibi cezaevlerinden müdahaleden çok, kendi yönetiliş biçiminden kaynaklanmaktadır. Sadece son iki kongre süreci ve aday belirleme süreçlerine kimin, neden, hangi dayatmalarla müdahale ettiğine bakılırsa sorunun tam da benim “tersine Türkiyelileşme” diye tarif ettiğim kişisel hesaplarla bir siyasi mücadeleyi kontrol altında tutma eğiliminden kaynaklandığı görülecektir" ifadelerini kullanmıştı.

HDP'den istifa eden Ayhan Bilgen'den, kendisine gelen eleştirilere sert tepki! Ahkam kesmeyin

Son olarak, “Yolcu yolunda gerek! Uyarı ve eleştirilerimde yanılmayı umuyor, barış ve demokrasi için iyi niyetle, özveriyle mücadele eden herkese başarılar diliyorum” notunu ekleyen Bilgen, kağıda yazılmış istifa dilekçesini paylaştı.

Büşra Mercimek
Eğitim Editörü
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