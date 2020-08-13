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  3. HDP'den istifa eden belediye başkanlarının yeni durağı AK Parti oldu

HDP'den istifa eden belediye başkanlarının yeni durağı AK Parti oldu

Geçtiğimiz aylarda HDP'den istifa ederek görevlerini sonlandıran Batman, Kozluk İlçe Belediye Başkanı Ayhan Eren ile Bekirhan Belde Başkanı Fırat Karabulut, AK Parti'ye geçtiklerini duyurdu.

HDP'den istifa eden belediye başkanlarının yeni durağı AK Parti oldu

30 Mart 2 019 tarihinde gerçekleşen yerel seçimlerde Kozluk Belediye Başkanı seçilen HDPli Ayhan Eren ve Bekirhan Belde Başkanı Fırat Karabulut, HDP ile düşünce uyuşmazlığı yaşadıkları gerekçesiyle geçtiğimiz aylarda partiden istifa ederek başkanlık görevlerine son verdi.

HDP'den istifa eden belediye başkanlarının yeni durağı AK Parti oldu

Batman/Kozluk Belediyesi eski başkanı Ayhan Eren

 

ROZETLERİ ÖZHASEKİ TAKTI

Eski belediye başkanları bugün, Ak Parti Genel Merkezi'nde açıkladıkları kararla Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bünyesine geçtiklerini kamuoyuna  duyurdu. Ayhan Eren ve Fırat Karabulut'un rozetlerini, AK Partili eski Bakan ve Kayseri AK Parti Milletvekili Mehmet Özhaseki taktı. Kozluk Belediyesi eski başkanı Eren ve Bekirhan Beldesi eski başkanı Karabulut, ilk hedeflerini ilçe ve beldelerine hizmet götürmek olarak açıkladı. 

AK Parti ve HDP'den henüz konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmedi.

HDP'den istifa eden belediye başkanlarının yeni durağı AK Parti oldu

Batman /Bekirhan Beldesi eski başkanı Fırat Karabulut

 

"SAĞLIKLI SİYASET İMKANSIZ"

Kozluk İlçe Belediye Başkanı Ayhan Eren, istifa gerekçesini belediye hizmet makamında düzenlediği basın açıklamasıyla açıklamış, HDP'nin siyaset ve yerel yönetim anlayışında sağlıklı hizmetler ve sağlıklı bir siyaset yapmanın imkânsız olduğunu müşahede ettiğinden istifa ettiğini duyurmuştu



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