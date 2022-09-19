HDP'den Kemal Kılıçdaroğlu'na yeşil ışık! İki belediye başkanının da adaylığını istemiyorl! "Hem Gezmiş'i hem Türkeş'i anan kabul görmez."

HDP İstanbul İl Eş Başkanı Ferhat Encü Cumhurbaşkanlığı adaylığı için gözlerin çevrildiği Ekrem İmamoğlu'nun adaylığına karşı çıktı.

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HDP'den Kemal Kılıçdaroğlu'na yeşil ışık! İki belediye başkanının da adaylığını istemiyorl! "Hem Gezmiş'i hem Türkeş'i anan kabul görmez."

Millet İttifakı çerçevesinde oluşturulan ve bir türlü cumhurbaşkanı adayının belirlenemediği 6'lı masada yedinci bir ayak olarak HDP görülmeye başlandı. Parti üyeleri her ne kadar kabul etmese de HD'li isimler her fırsatta 6'lı masada dönen aday isimlere istediği olmadığı için restini çekmeye devam ediyor.

HDP'li vekiller ilk olarak İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in hiçbir şekilde adaylığı konusuna sıcak bakmamışlardı. Meral Akşener'in de Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını istememesi sonrası ortalık bir hayli karıştı.

HDP'den Kemal Kılıçdaroğlu'na yeşil ışık! İki belediye başkanının da adaylığını istemiyorl! Hem Gezmiş'i hem Türkeş'i anan kabul görmez.

EKREM İMAMOĞLU DA ELENDİ

İşin içine bir HDP ayağı girdi ve Yavaş'ın adının ortaya çıkmasının ardından "Aday olması halinde Kürtler oy vermez" şeklinde ithamlarda bulunmuştu. Mansur Yavaş'ın elenmesinin ardında gözler Ekrem İmamoğlu'na çevrildi ancak yine bir rest haberi geldi. HDP İstanbulİl Eş Başkanı Ferhat Encü, İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı için "İmamoğlu gibi kendisini solcu olarak gösteren ama sağdan kopmayan, hangi siyasi görüşe sahip olduğu bile belli olmayan, bir yandan Deniz Gezmiş'i anan, diğer yandan Alpaslan Türkeş'i anan bir siyasi figür bizler açısından kabul görmez. Eğer muhalefet bu seçimleri kazanmak istiyorsa toplumun her yanını kapsayan, onların sorunlarını çözeceğini açıkça beyan eden birini aday göstermeli" dedi.

HDP'den Kemal Kılıçdaroğlu'na yeşil ışık! İki belediye başkanının da adaylığını istemiyorl! Hem Gezmiş'i hem Türkeş'i anan kabul görmez.

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