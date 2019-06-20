HDP'den Öcalan'a cevap

Teröristbaşı Öcalan'ın seçimlerdeki tarafsızlık çağrısına HDP'den cevap geldi.

Öcalan'ın açıklamalarının sonrasında HDP'nin Twitter hesabından dikkat çeken iki paylaşım yapıldı.

Paylaşımlarda ''31 Mart'ta oylarımızı koruyarak demokrasiye kazandırmıştık, şimdi yine demokrasi ve halk iradesinin kazanması için sandık başına gidecek, oylarımızı demokrasi, barış ve eşitlikten yana kullanacağız.Doğa talanına, rant çarkına ve insan kayırmacılığa karşı 23 Haziran’da oylarımız demokrasi, barış ve özgürlükleredir. İstanbul’u rant cennetine çevirip palazlanmak isteyenlere dur de;'' ifadeleri kullanıldı.