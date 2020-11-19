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  3. HDP'den terörist ailesine taziye ziyareti!

HDP'den terörist ailesine taziye ziyareti!

Hava destekli operasyonda, terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan İsmail Sürgeç’in etkisiz hale getirilmesi üzerine HDP Tunceli İl Başkanlığı öncülüğünde teröristin ailesine taziye ziyaretinde bulunuldu.

HDP'den terörist ailesine taziye ziyareti!

HDP Tunceli İl Başkanlığı tarafından düzenlenen organizasyon kapsamında, 10 Kasım günü Tunceli’deki Ahpanos Vadisi bölgesinde düzenlenen hava destekli operasyon sırasında etkisiz hale getirilen İsmail Sürgeç'in ailesine taziye ziyaretinde bulunuldu.

Terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan, terör örgütü PKK’nın ‘Dersim Eyaleti’ komutanı ‘Yılmaz’ kod adlı İsmail Sürgeç'in ailesine yapılan taziye ziyaretiyle başsağlığı dileklerinde bulunuldu.

HDP'den terörist ailesine taziye ziyareti!

EYLEMLERDE BİZZAT YER ALIYORDU

Terör örgütü PKK’nın Türkiye sınırları içindeki bir numaralı ismi olan İsmail Sürgeç'in, yaklaşık 25 yıldır örgütün dağ kadrosu içinde yer aldığı öğrenildi. PKK’nın sözde silahlı kanadı olan HPG askeri konsey üyesi de olan İsmail Sürgeç’in;Karadeniz ile Erzincan ve Erzurum bölgelerindeki eylemlerin sorumlusu olduğu ve birçok güvenlik görevlisinin şehit edilmesi eylemlerine de bizzat katıldığı öğrenildi.

Berna Akkaya
Editör


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