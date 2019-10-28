HDP'li 2 vekile 'Cumhurbaşkanı'na hakaret'ten soruşturma
DİYARBAKIR Cumhuriyet Başsavcılığı'nca HDP'li milletvekilleri Saliha Aydeniz ve Remziye Tosun hakkında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettikleri gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.
DİYARBAKIR Cumhuriyet Başsavcılığı'nca HDP'li milletvekilleri Saliha Aydeniz ve Remziye Tosun hakkında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettikleri gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.
HDP Diyarbakır milletvekilleri Saliha Aydeniz ile Remzi Tosun hakkında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettikleri gerekçesiyle Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı açıklandı.
Kaynak: DHA
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