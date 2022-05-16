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  3. HDP'li Alican Önlü'nün polise saldırısı Süleyman Soylu'yu kızdırdı! Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklendi

HDP'li Alican Önlü'nün polise saldırısı Süleyman Soylu'yu kızdırdı! Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklendi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu , geçtiğimiz günlerde terörist cenazesine katıldığı sırada polise saldıran HDP Milletvekili Alican Önlü için sert açıklamalarda bulundu. Soylu, görüntüler sonrası Kılıçdaroğlu'na "Kahraman Türk Polis Teşkilatı da biz de bu teröriste vereceğiniz cevabı bekliyoruz. Trollükle bu işler olmaz Kılıçdaroğlu" dedi.

HDP'li Alican Önlü'nün polise saldırısı Süleyman Soylu'yu kızdırdı! Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklendi

Alican Önlü geçtiğimiz günlerde Tunceli'de terörist Aynur Doğan'ın cenazesine katıldığı sırada polise taşla saldırması gündem olmuştu. Saldırıda HDP'li grup ve polis arasında çıkan arbedede 1 polis memuru yaralandı, 2 kişi gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'da, Önlü'nün polise saldırdığı görüntüleri sosyal medyada paylaşarak, polise olan bu saldırıların Kemal Kılıçdaroğlu himayesinde olabileceğini söyledi.

Alican Önlü'nün polis saldırısı için Süleyman Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na sert sözler

"KİRLİ PROVAKASYON KILIÇDAROĞLU HAMİLİLĞİNDEDİR"

Bakan Soylu paylaşımlarında Kılıçdaroğlu'na: "PKK Terör Örgütü üyesi ve 'kırsalcı'sının cenazesine katılmak isteyen HDPKK milletvekillerine elbette izin verilmedi. Ancak Polise taş atan terörist milletvekili Alican Önlü'nün kirli provakasyonu, Kılıçdaroğlu'nun hamiliğindedir..." şeklinde paylaşım yaptı. Paylaşım sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'ndan söz konusu iddialara cevap gelmedi. Süleyman Soylu bugün de bir paylaşım yaparak, "Sayın Kılıçdaroğlu; Terörist Mv. Alican Önlü'nün, terörist cenazesine katılmasını önlemek isteyen Polise saldırısına siz ve arkadaşlarınız ses çıkarmadınız. Kahraman Türk Polis Teşkilatı da biz de bu teröriste vereceğiniz cevabı bekliyoruz. Trollükle bu işler olmaz Kılıçdaroğlu” ifadelerine yer verdi.

Alican Önlü'nün polis saldırısı için Süleyman Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na sert sözler

 

 

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