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  3. HDP’li Ayşe Sürücü’ye 1 yıl 8 ay hapis cezası

HDP’li Ayşe Sürücü’ye 1 yıl 8 ay hapis cezası

HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü'ye, "Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet" suçundan yargılandığı davada, 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

HDP’li Ayşe Sürücü’ye 1 yıl 8 ay hapis cezası

HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü'ye, "Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet" suçundan yargılandığı davada, 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan Sürücü'nün avukatı Hidayet Enmek katıldı. Duruşma savcısı esas hakkında mütalaasında, sanığın 8 Mart 2016'da Şanlıurfa Valiliği tarafından yasaklanan eylem ve etkinliklere katıldığını belirterek, atılı suçtan cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığa "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi.

Kaynak: İHA

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