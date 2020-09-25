HDP'li Başkan Ahmet Karasu, partisinin hizmet ettirmediğini söyleyip istifa etti

Ahmet Karasu, 31 Mart Mahalli İdareler yerel seçimlerinde HDP'den Belediye Başkanı adayı olmuş ve kullanılan oyların yüzde 41,79'unu alarak belediye başkanı olmuştu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Belediye Başkanı Ahmet Karasu partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Ahmet Karasu yaptığı açıklamada, "Değerli vatandaşlar belediye Başkanı olarak seçildiğim Halkların Demokratik Partisine ve halkımıza seçim döneminde ve sonrasında bütün söylemlerimde hep halkıma hizmet edeceğimi söyledim. Bu bağlamda gecemi gündüzüme katarak elimden geldiğince halkımıza ayrım gözetmeksizin hizmet etmeye çalıştım. Bu çabalarım gerek parti içinde gerekse kişisel çıkarlarına dokunduğum bazı çevreleri rahatsız etti. Yapılan eleştirilerin hakaretlerin iftiraların haddi var hesabı yok. Uzun zamandır düşünce olarak ayrılık yaşadığım ve kopan iletişimimiz üzerine artık bu işi fazla uzatmanın bir anlamı kalmadığı kanaatine vardım. Bu günden sonra Halkların Demokratik Partisinden kendi isteğimle istifa ediyorum. Kalan görev süremde bağımsız olarak halkımıza ayrım gözetmeksizin hizmet edeceğimi halkımıza saygıyla bildiririm" ifadelerini kullandı.

AHMET KARASU KİMDİR?

20 Temmuz 1982 yılında Iğdır'ın Hoşhaber Beldesi’nde doğdu. İlköğrenimini Hoşhaber'de, liseyi Iğdır Atatürk Lisesi’nde tamamladı. Uzun yıllar beyaz eşya, gemicilik ve inşaat sektöründe çalıştıktan sonra 31 Mart 2019 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimlerine Hoşhaber Belediye Başkanı olarak seçilen Ahmet Karasu evli ve dört çocuk babasıdır.