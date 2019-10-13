İstanbul22 °C

  1. HABERLER

  2. İÇ HABERLER

  3. HDP'li belediye meclis üyesine terör gözaltısı

HDP'li belediye meclis üyesine terör gözaltısı

ŞIRNAK'ın Silopi Belediyesi'nin HDP'li meclis üyesi Fehime Saruhan, terör propagandası yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

HDP'li belediye meclis üyesine terör gözaltısı

ŞIRNAK'ın Silopi Belediyesi'nin HDP'li meclis üyesi Fehime Saruhan, terör propagandası yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Silopi Belediyesi'nin HDP'li meclis üyesi Fehime Saruhan hakkında, terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı gerekçesiyle yakalama kararı çıkarıldı. HDP'li Saruhan, polis ekiplerince gözaltına alındı. Saruhan'ın emniyette sorgulandığı öğrenildi.

Kaynak: DHA

HABERE YORUM KAT