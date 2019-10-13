HDP'li belediye meclis üyesine terör gözaltısı
ŞIRNAK'ın Silopi Belediyesi'nin HDP'li meclis üyesi Fehime Saruhan, terör propagandası yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı.
ŞIRNAK'ın Silopi Belediyesi'nin HDP'li meclis üyesi Fehime Saruhan, terör propagandası yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı.
Silopi Belediyesi'nin HDP'li meclis üyesi Fehime Saruhan hakkında, terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı gerekçesiyle yakalama kararı çıkarıldı. HDP'li Saruhan, polis ekiplerince gözaltına alındı. Saruhan'ın emniyette sorgulandığı öğrenildi.
Kaynak: DHA
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