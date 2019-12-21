HDP'li belediyeye kayyım atandı

Diyarbakır'ın Sur ilçesinin HDP'li Belediye Başkanı Filiz Buluttekin ve 2 meclis üyesi, dün terör soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı. Buluttekin'in yerine Sur Kaymakamı Abdullah Çiftçi Başkan Vekili olarak atandı.

Sur Belediye Başkanı Feyme Filiz Buluttekin ile 2 belediye meclis üyesi, dün Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürerken, Diyarbakır Valiliği'nden konuya ilişkin açıklama yapıldı. Sur Kaymakamı Abdullah Çiftçi'nin Feyme Filiz Buluttekin'in yerine görevlendirildiği belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

"Sur Belediye Başkanı Feyme Filiz Buluttekin hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2019/17902 sayılı soruşturmasının derdest olduğu, bu dosya kapsamında gözaltına alındığı ve gözaltı sürecinin devam ettiği anlaşılmıştır. Sur Belediye Başkanı Feyme Filiz Buluttekin, hakkında devam eden adli işlem süreci ve Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2019/17902 sayılı soruşturma dosyası kapsamında gözaltına alınmış olması göz önünde bulundurularak Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddelerine istinaden Bakanlığımızın 20.12.2019 tarihli onayı ile geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmış; Belediye Kanunu'nun 45'inci maddesi uyarınca yine aynı kanunun 46'ncı maddesi kapsamında Sur Kaymakamı Abdullah Çiftçi, Sur Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir."

EREN BÜLBÜL'Ü ŞEHİT EDEN TERÖRİSTİN CENAZESİNE KATILMIŞ

Buluttekin'e daha önce 11. Ağır Ceza Mahkemesince, HDP İl Başkanlığı binasındaki bir konuşmasına ilişkin, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 10 ay hapis cezası verilmişti.

Buluttekin'in, Trabzon'un Maçka ilçesinde 15 yaşındaki Eren Bülbül'ü şehit eden teröristlerden kırmızı kategoride yer alan PKK'nın sözde Karadeniz bölge sorumlusu "Zeynel" kod adlı Mehmet Yakışır'ın Bağlar ilçesinde Yeniköy Mezarlığı'ndaki cenazesine katıldığı tespit edildi.

Hakkında yürütülen soruşturmalarda, Buluttekin'in 17 Mart'ta Tekirdağ F Tipi Kapalı Cezaevinde terör suçundan hükümlü, intihar ederek yaşamına son veren Zülküf Gezen'in taziyesine katıldığı tespit edildi.

Buluttekin'in 4 Aralık 2017'de de güvenlik güçlerince yürütülen operasyonda Bingöl kırsalında etkisiz hale getirilen terörist Hamdusena Atala'nın cenazesine de katıldığı öğrenildi.

ABDULLAH ÇİFTÇİ KİMDİR?

1978 yılında Batman’ın Sason İlçesinde doğan Abdullah ÇİFTÇİ İlkokulu Sason’da Ortaokulu Muş’ta okudu. 2000 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 2002-2004 yılları arasında Maliye Bakanlığında Vergi Denetmen Yardımcılığı görevinde bulundu. 2004 yılında Muş Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Mesleğine girdi.



Kariyeri

2004-2005 Konya/Taşkent Kaymakam Vekili

2005 Isparta/Yenişarbademli Kaymakam Vekili

2007-2008 Samsun/Yakakent Kaymakamı

2008-2010 Hakkari/Çukurca Kaymakamı

2010-2013 Erzincan Vali Yardımcılığı

2013-2016 Şanlıurfa/Suruç Kaymakamı

2016-2018 Yalova/Çınarcık Kaymakamı

13.05.2018 tarihinden itibaren Sur Kaymakamı olarak görevine devam etmektedir.

Diyarbakır’da Sur İlçe Belediye Başkanı gözaltına alındı