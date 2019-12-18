HDP'li Bulanık ve Varto belediye başkanları tutuklandı

Bulanık Belediye Başkanı Adnan Topçu ve Varto Belediye Başkanı Ülkü Karaaslan Baytaş haklarında yürütülen terör soruşturması kapsamında "terör örgütüne üye olmak" suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Diğer şüpheliler Kesik, Saruca ve Yalçın, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

Muş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör soruşturması kapsamında dün gözaltına alınan HDP'li Bulanık Belediye Başkanı Adnan Topçu ve meclis üyesi Eylem Saruca, Varto Belediye Başkanı Ülkü Karaaslan Baytaş ve meclis üyesi Mahmut Yalçın ile Bulanık ilçesi Erentepe Belde Belediye Başkanı Dilaver Kesik, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ADNAN TOPÇU KİMDİR?

Adnan Topçu, 1964 yılında Muş'un Bulanık ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve ortaöğrenimini Bulanık'ta tamamladı. Ön lisans eğitimini ise Ankara'da tamamladı. 1988 yılında Malazgirt Kadastro Müdürlüğü'nde göreve başladı. Daha sonra bazı sendikaların yöneticiliğini yaptı. 2016 yılında Muş Kadastro Müdürlüğü'nden emekli olan Topçu, evli ve 3 çocuk babasıdır.

ÜLKÜ KARAASLAN BAYTAŞ KİMDİR?

Ülkü Karaaslan Baytaş, Varto Belediye Başkanı'ydı. Baytaş, Muş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör soruşturması kapsamında dün gözaltına alınmıştı.