HDP'li Coşkun: "Türkiye'de gazetecilere yönelik sistematik bir saldırı var"

TBMM (AA) - HDP Muş Milletvekili Şevin Coşkun, "Türkiye'de gazetecilere yönelik sistematik bir saldırı var. Ülkede ne zamanki olağanüstü bir süreç yaşansa iktidarın hedeflerinden biri gazeteciler olmaktadır." dedi.

Coşkun, Mecliste düzenlediği basın toplantısında nisan, mayıs ve haziran aylarını kapsayan, "Basın Hak İhlalleri Raporunu" açıkladı.

Gazetecilerin üzerindeki baskıların raporlara sığacak kadar dönemsel olmadığını dile getiren Coşkun, "Bizim elimizde olan sadece gerçeğin bir boyutudur. Türkiye'de gazetecilere yönelik sistematik bir saldırı var. Ülkede ne zamanki olağanüstü bir süreç yaşansa iktidarın hedeflerinden biri gazeteciler olmaktadır." görüşünü savundu.

Gazeteciler hakkında özellikle nisan ayında soruşturmaların had safhaya ulaştığını öne süren Coşkun, nisan, mayıs ve haziran aylarında 16 gazetecinin gözaltına alındığını ve bunlardan beşinin tutuklandığını söyledi. Coşkun, "Bu gazeteciler sadece mesleklerini yapıyorlardı. Yaptıkları haberler ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle haklarında 21 ayrı soruşturma açıldı." dedi.

Coşkun, koronavirüs nedeniyle nisan ve mayısta onlarca gazetecinin davasının görülmeden ertelendiğini, haziranda duruşmaların başlamasıyla dört gazeteciye 5 yıl 20 gün hapis cezası verildiğini, 32 davada ise 66 gazetecinin yargılandığını ifade etti.

Kaynak: AA