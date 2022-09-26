HDP'li Hasip Kaplan'dan dikkat çeken Meral Akşener paylaşımı: "İstersem Akşener’e kahvaltıya rahat giderim"

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in evine kahvaltıya gidebileceğini ifade ederek, "Kapısını çalar, kahvaltıya geldik derdim" ifadesini kullanmıştı. Bu açıklama sonrası dikkat çeken bir çıkış da HDP'li Hasip Kaplan'dan geldi.

"BEN İSTERSEM AKŞENER'E KAHVALTIYA GİDERİM"

Kaplan sosyal medya paylaşımında, "Ben istersem eşimle randevu almadan Akşener’e kahvaltıya rahat giderim." diye yazdı.

KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞI İÇİN PAYLAŞIM

Kaplan başka bir paylaşımında ise muhalefetin Kemal Kılıçdaroğlu'ndan daha iyi aday bulamayacağını belirtti. Kaplan, "Muhalefet KK’dan daha iyi bir aday bulamaz..!" ifadesini kullandı.