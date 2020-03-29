HDP'li isimden algı operasyonu! Vatandaşı devlete karşı kışkırtmak istedi

Türkiye, yeni tip koronavirüs salgının yayılmasını engellemek için çaba gösteriyor. Türkiye, bir çok ülkeye nazaran daha tedbirli davranıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dahil bütün bakanlıklar yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı her gün yeni önlemleri duyurup vatandaşlara tedbirli olma yönündeki çağrılarını sürdürüyor. Buna karşın bu durumu manipüle etmek isteyen HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun, sokağa çıkarak megafonla vatandaşları devlete karşı kışkırtmaya kalktı.

VATANDAŞLARI DEVLETE KARŞI KIŞKIRTMA ÇABASI

HDP Diyarbakır milletvekili Remziye Tosun sokak sokak gezip "Hükûmet istiyor ki Kürt halkı ölsün. Bu yüzden burada sizin için tedbir almıyor." diye anons yaptırıyor. Bu durumu kendi hesaplarından 'Tedbirli olalım, virüs değil tedbirsizlik öldürür' şeklinde paylaşan HDP'liler işin gerçek yüzünü de saklamaya kalkıyor.