HDP'li isimden skandal! Hastaneye götürülen çifti tutuklandılar diye gösterdi

HDP'li Lezgin Botan sosyal meday hesabından yaptığı paylaşımla bir skandala imza attı.

Eski HDP Van milletvekili Lezgin Botan, Twitter adresinden yaptığı paylaşımda "Sömürgeciliğin ve faşizmin fotoğrafıdır bu! Özel Harekatçıların elinde yaşlı bir Kürt dede... Sorsanız, koca devleti karpuz gibi ortadan böldüğü için "pençe harekatı kapsamında aldık,"derler! Hasta, yaşlı bir dededen korkan zavallı devlet... Dikta rejiminin adaletinde sual olunmaz" ifadelerini kullandı.

YAŞLI ÇİFT HASTANEYE GÖTÜRÜLÜYORDU

HDP'li Lezgin Botan 2016 yılında Şırnak'ın Cizre ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarına yönelik operasyonların sürdüğü sırada barikatlar nedeniyle evinden çıkamayan yaşlı çiftin askerler tarafından güvenli bölgeye tahliye edilerek hastaneye götürüldüğü yaşlı çiftin askerlere çay ikram ettiği ortaya çıktı.

PAYLAŞIMINI KALDIRDI

HDP'li Lezgin Botan daha rezil oldu ve paylaşımını kaldırdı.

LEZGİN BOTAN KİMDİR?

1972 Van Başkale’de doğdu. İlk ve ortaokul öğrenimimi Başkale'de tamamladı. 1996 yılında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi (yyü) Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldu. Aynı yıl içinde Adapazarı Sapanca ilçesinde Edebiyat Öğretmeni olarak göreve başladı.

2001 yılına kadar Adapazarı'nda çalıştı. İnsan hakları derneği (İHD) üyeliği ve cezaevleri komisyonu, çocuk komisyonlarında çalıştı. Aynı zamanda kamu emekçileri sendikaları konfederasyonu (KESK) bünyesinden bulunan Eğitim ve bilim emekçileri sendikası (Eğitim-Sen) ilçe temsilcisi ve üst kurul delegeliği görevlerinde bulundu.

2001 yılından itibaren Van'a tayin oldu. 2005-2006 yıllarında Van Eğitim Sen Şube Başkanlığı ve Kesk üst kurul delegeliği görevlerinde bulundu. 2008 Şubat ayında Van Eğitim Sen Şube Başkanlığı görevine yeniden seçildi. 2009'da DTP Van Belediye Başkan Aday Adayı oldu. DTP'nin yerel seçimleri kazanması için samimi ve özverili bir şekilde çalıştı.