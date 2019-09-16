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  3. HDP'li Kulp Belediye Başkanı Mehmet Fatih Taş tutuklandı

HDP'li Kulp Belediye Başkanı Mehmet Fatih Taş tutuklandı

Diyarbakır Kulp'taki terör saldırısına ilişkin HDP'li Kulp Belediye Başkanı Mehmet Fatih Taş'ın da arasında yer aldığı 5 kişi tutuklandı.

HDP'li Kulp Belediye Başkanı Mehmet Fatih Taş tutuklandı

Diyarbakır Kulp'taki terör saldırısına ilişkin HDP'li Kulp Belediye Başkanı Mehmet Fatih Taş'ın da arasında yer aldığı 5 kişi tutuklandı.

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