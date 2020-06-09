HDP'li Leyla Güven tahliye edildi

Milletvekilliği düşürüldükten sonra Diyarbakır'da gözaltına alınarak tutuklanan Leyla Güven tahliye edildi.

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NE OLMUŞTU?

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven ve HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları hakkında kesinleşen hapis cezaları üzerine yakalama kararı çıkartmış ve Farisoğulları, Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı davada, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl, Güven ise yine aynı mahkeme tarafından aynı suçtan yargılandığı davada 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları ve HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'e yargılandıkları davada verilen cezalar, Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından onanmıştı. TBMM Genel Kurulunda, HDP'li Güven ve Farisoğulları hakkında mahkeme tarafından verilen, kesinleşmiş cezalara ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri okunarak bilgiye sunulmuştu.

Anayasa gereğince, Genel Kurulda okunan tezkerelerin ardından Güven ve Farisoğulları'nın milletvekilliği düşmüştü.

HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları ve HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven gözaltına alınmıştı.

Musa Farisoğulları ve Leyla Güven, hastanedeki kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilmiş ve tutuklanmıştı.

LEYLA GÜVEN KİMDİR?

1968 yılında doğdu. Uzun bir süre Almanya’da yaşayan Güven, daha sonra 1994 yılında atıldığı siyasette HADEP çatısı altında kadın kollarında görev yaptı. 2004 yılında yapılan yerel seçimlerde Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Küçük Dikili Beldesi Belediye Başkanlığı’na seçildi. 29 Mart 2009 Yerel Seçimleri’nde ise Viranşehir Belediye Başkanlığı'na seçildi. KCK operasyonları kapsamında Aralık 2009’da tutuklanan Güven, cezaevinden çıktıktan sonra DTK eş başkanlığına seçilmişti. Güven halen cezaevinde. Güven, Halkların Demokratik Partisi’nde Hakkari’den 27. dönem milletvekili seçildi.

Çok iyi düzeyde Kürtçe ve orta düzeyde Almanca bilen Güven, 2 çocuk annesidir."

MUSA FARİSOĞULLARI KİMDİR?

Musa Farisoğulları, Bingöl'ün Genç ilçesinde doğdu.

İlk, orta ve lise eğitimini Diyarbakır'da tamamladı. Diyarbakır Eğitim Enstitüsü Almanca bölümünden mezun oldu. Farisoğulları, evli ve 3 çocuk babası.

Musa Farisoğulları 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Halkların Demokratik Partisi Diyarbakır Bölgesi, 9'nci sıradan milletvekili olarak Meclis’e girdi.

HDP Diyarbakır milletvekilleri Musa Farisoğulları hakkında, 15 yaşındaki Eren Bülbül’ü şehit eden teröristlerden kırmızı listede aranan PKK’nın sözde Karadeniz bölge sorumlusu "Zeynel" kod adlı Mehmet Yakışır’ın cenazesine katıldığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.