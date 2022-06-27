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  3. HDP'li Meral Danış Beştaş'ın sözleri şaşırtmadı! Polise atılan yumruğu refkleks olarak değerlendirdi!

HDP'li Meral Danış Beştaş'ın sözleri şaşırtmadı! Polise atılan yumruğu refkleks olarak değerlendirdi!

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, İstanbul'da polise yumruklu saldırıda bulunan Salihe Aydemir'in saygısız davranışına destek çıktı!

İstanbul'da terörirst elebaşı Abdullah Öcalan'a uygulanan görüş yasağının kladırılması için yürüyüş yapanlara müdahale sırasında, polise yumruklu saldırıda bulunmuş ardından Aydeniziçin soruşturma başllatılmış ve fezleke hazırlanmıştı. Bugün terörist elebaşı savunucusu olan HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş'da polise olan yumruklu saldırıyı destekler nitelikte sözler söyledi.

HDP'li Meral Danış Beştaş'ın sözleri şaşırtmadı! Polise atılan yumruğu refkleks olarak değerlendirdi!

Meral Danış Beştaş yaptığı konuşmasında "Elimde bir istatistik var çok önemli aslında. 2021 istatistiklerine göre direnme suçlarına karşı 52 bin kişiye dava açılmış. Ne oluyor? DBP bileşenimizin Eş Genel Başkanı elini refleks olarak kaldırınca polise yumruk atmak oluyor. Ve tutanak işte bunları gösteriyor." ifadelerine yer verdi. 

NE OLMUŞTU?

12 Haziran'da İstanbul Kadıköy'de elebaşı Abdullah Öcalan'a uygulanan görüş yasağının kaldırılmasını isteyenler tarafından yürüyüş düzenlenmişti. Bursa'nın Gemlik ilçesinde gerçekleştirilecek yürüyüşün İstanbul ayağı için Kadıköy'de bir araya gelen kalabalık, Serasker Caddesi üzerinden Bahariye Caddesi'ne doğru terörist başı Öcalan lehine sloganlar atarak yürümüş güvenlik güçlerinin gruna müdahalesi sırasında yürüyüşe katılan HDP'li vekiller Ayşe Başaran ve Feleknaz Uca polislere tehditler savurmuş, DBP Milletvekili Salihe Aydeniz ise bir polise yumruk atmıştı.
 

HDP'li Meral Danış Beştaş'ın sözleri şaşırtmadı! Polise atılan yumruğu refkleks olarak değerlendirdi!

 

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