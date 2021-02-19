Kobani eylemleri nedeniyle hakkında fezleke düzenlenen ve dokunulmazlığının kaldırılması talep edilen HDPli Milletvekili Fatma Kurtulan'ın hayatı merak konusu oldu. İnternet kullanıcılarının arama motorlarında araştırdığı HDPli Milletvekili Fatma Kurtulan kimdir? Nereli? Kaç yaşında? sorularının cevabı haberimizde...

HDPLİ MİLLETVEKİLİ FATMA KURTULAN KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

1 Mart 1964 tarihinde, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde doğan 57 yaşındaki Fatma Kurtulan, TBMM 23. dönem Van milletvekillerindendir. 2007 Türkiye genel seçimlerinde bağımsız aday olan Kurtulan, seçildikten sonra Demokratik Toplum Partisi'ne (DTP) katıldı.

DTP'nin kapatılması ile diğer DTP'liler gibi Barış ve Demokrasi Partisi'ne (BDP) katıldı.

Çaldıran Lisesini bitiren Kurtulan, Küçükdikili Belediyesi'nde Sosyal Proje Organizatörü olarak görev yaptı. Adana Yerel Gündem-21 Kent Konseyi Kadın Meclisi üyesi aktivisti, Adana Kırçiçeği Kadın Derneği kurucusu ve aktivisti olarak çalıştı.

PKK üyesi Salman Kurtulan'la evlidir.