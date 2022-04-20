HDP'li Mithat Sancar'dan, "Mülteci istemiyorum" diyen Ümit Özdağ'a zehir zemberek sözler! Türkiye'de sığınmacı olmalıymış!

HDP'li Mithat Sancar, "Ülkemde mülteci istemiyorum" diyen ve Kürdistan oluşumuna karşı tüm tepkilerini dile getiren Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a ateş püskürdü. Partisinin grup toplantısında konuşma gerçekleştiren Sancar, tıpkı terörist elebaşı APO'nun yeğeni Ömer Öcalan gibi, Özdağ'ın açıklamaları karşısında sinirlerine hakim olamadı.

"SAVAŞ POLİTİKASINI ALKIŞLAYANDIR"

Ümit Özdağ'ın "Mülteci istemiyorum" cümlesinden yola çıkan Sancar, "Bugün sığınmacıları nefret objesi haline getirenler, savaş politikalarını her gün alkışlayanlardı" ifadelerini kullanarak, Özdağ'ı savaş politikalarını desteklediğini savundu. "İktidar politikaları, bugün bu kadar sığınmacının sebebidir" ifadelerini de kullanan Sancar, Türkiye'de sığınmacıların var olması gerektiğini dile getirdi.

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