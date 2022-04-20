Şehit infaz koruma memuru Cengiz Yiğit kimdir? Kaç yaşında? Nereli?HDP'li Mithat Sancar'dan, "Mülteci istemiyorum" diyen Ümit Özdağ'a zehir zemberek sözler! Türkiye'de sığınmacı olmalıymış!Hakan Sabancı ile yakalanan Şeyma Subaşı hakkında şaşkına çeviren iddia! Para kazanma yöntemi ifşa oldu! Duyunca ağzınız açık kalacak!“Cinsellikte kocam palyaço amca oluyor” diyen kadına Esra Ezmeci’den şaşırtan yanıt!Diyanet, hac ve umre ibadetinin detaylarını açıkladı! Tarihler belli olduAdını Feriha Koydum dizisinde Emir Sarrafoğlu'nun kardeşiydi! Can, dolar gibi değerlendi, şimdiki hali "Maşallah" dedirtti!Son dakika | Bakan Koca duyurdu! Tarihi kararların alınacağı Bilim Kurulu toplantısı ertelendi! İşte yeni tarih...Bakan Bozdağ'dan Bursa'daki hain saldırı için sert açıklama: Bu alçak pusuyu kuran hain katiller en kısa sürede yakalanacaktırBunu da gördük! Türk vatandaşına İstanbul'da Arapça adisyon! " Çalışanlar da yabancı"İç çamaşırlı klip ortalığı karıştırdı! Aleyna Tilki'nin Avril Lavinge özentiliğinden konu Edis'e kadar geldi! Gülşen'den destek gecikmedi!
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  3. HDP'li Mithat Sancar'dan, "Mülteci istemiyorum" diyen Ümit Özdağ'a zehir zemberek sözler! Türkiye'de sığınmacı olmalıymış!

HDP'li Mithat Sancar'dan, "Mülteci istemiyorum" diyen Ümit Özdağ'a zehir zemberek sözler! Türkiye'de sığınmacı olmalıymış!

HDP'li Mithat Sancar partisinin grup toplantısında, Ümit Özdağ'ı hedef aldı. Türkiye'de mülteci istemediğini söyleyen Özdağ'a ateş püsküren Sancar, "Bugün sığınmacıları nefret objesi haline getirenler, savaş politikalarını her gün alkışlayanlardı" ifadelerine yer verdi.

HDP'li Mithat Sancar'dan, "Mülteci istemiyorum" diyen Ümit Özdağ'a zehir zemberek sözler! Türkiye'de sığınmacı olmalıymış!

HDP'li Mithat Sancar, "Ülkemde mülteci istemiyorum" diyen ve Kürdistan oluşumuna karşı tüm tepkilerini dile getiren Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a ateş püskürdü. Partisinin grup toplantısında konuşma gerçekleştiren Sancar, tıpkı terörist elebaşı APO'nun yeğeni Ömer Öcalan gibi, Özdağ'ın açıklamaları karşısında sinirlerine hakim olamadı.

HDP'li Mithat Sancar'dan, Mülteci istemiyorum diyen Ümit Özdağ'a zehir zemberek sözler! Türkiye'de sığınmacı olmalıymış!

"SAVAŞ POLİTİKASINI ALKIŞLAYANDIR"

Ümit Özdağ'ın "Mülteci istemiyorum" cümlesinden yola çıkan Sancar, "Bugün sığınmacıları nefret objesi haline getirenler, savaş politikalarını her gün alkışlayanlardı" ifadelerini kullanarak, Özdağ'ı savaş politikalarını desteklediğini savundu. "İktidar politikaları, bugün bu kadar sığınmacının sebebidir" ifadelerini de kullanan Sancar, Türkiye'de sığınmacıların var olması gerektiğini dile getirdi.

HDP'li Mithat Sancar'dan, Mülteci istemiyorum diyen Ümit Özdağ'a zehir zemberek sözler! Türkiye'de sığınmacı olmalıymış!

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HDP'li Mithat Sancar'dan, Mülteci istemiyorum diyen Ümit Özdağ'a zehir zemberek sözler! Türkiye'de sığınmacı olmalıymış!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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