HDP'li Musa Piroğlu itiraf etti! "HDP seçmeni olmasaydı, belediye seçimlerini kazanamazlardı"

HDP'li Musa Piroğlu, telefon bağlantısıyla katıldığı bir canlı yayında Millet İttifakı'na ilişkin bazı açıklamalarda bulundu. Mart ve Haziran seçimlerinde CHP'nin bazı illeri alabilmesinde en büyük etkenin HDP seçmeni olduğunu söyleyen Piroğlu, "Bunu cümle alem biliyor ki, CHP'nin yerel seçimlerde kazanmasının en büyük unsuru HDP seçmenidir" ifadelerine yer verdi.

"BİZ ADAY ÇIKARMADIĞIMIZ İÇİN KAZANDILAR"

Piroğlu, özellikle büyük şehirlerde HDP'nin aday çıkarmadığı için CHP'nin kazandığına dikkat çekerek, "Bunu kendileri de biliyor, biz aday çıkarmadığımız için onlar büyük şehirleri alabildiler." şeklinde konuştu. Millet İttifakının değiştiğine de dikkat çeken Piroğlu, "Her adımlarının bir sebebi var ancak, artık daha önemli adımlar atıyorlar. O nedenle daha rahatız" ifadelerini kullandı.