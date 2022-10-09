HDP'li Ömer Öcalan'dan küstah konuşma! Polis teşkilatını tehdit etmeye kalktı!

HDP'li Ömer Öcalan bugün Taksim'de düzenlenen yürüyüşte polis teşkilatına yaptığı konuşma ile gündeme geldi.

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HDP'li Ömer Öcalan'dan küstah konuşma! Polis teşkilatını tehdit etmeye kalktı!

Bölücü terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanışının 24. yılı dolayısıyla PKK sempatizanları tarafından başta İstanbul Taksim olmak üzere çeşitli şehirlerde yürüyüşler düzenlendi. Düzenlenen yürüyüşte bozgunculuk çıkarmak isteyenler polis ile karşılaştı.

Taksim'de düzenlenen yürüyüşe "Komploya, tecrite, zindanlardaki işkence sistemine ve hasta tutsakların ölüme terk edilmesine karşı özgürlüğe yürüyoruz" şeklindeki slogan ile başta Abdullah Öcalan'ın yeğeni olmak üzere birçok isim katılım gösterdi.

HDP'li Ömer Öcalan'dan küstah konuşma! Polis teşkilatını tehdit etmeye kalktı!

POLİSİ TEHDİT ETTİ

Yapılan provoke yürüyüşte polis engeli sonrası konuşma yapan Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, yaptığı konuşma ile gündeme geldi.

Öcalan "Faşizme karşı mücadele edeceğiz. Halka hizmet etmeyen bu teşkilatın da (Polis Teşkilatı) yapılandırılmasında rol oynayacağız." dedi.

HDP'li Ömer Öcalan'dan küstah konuşma! Polis teşkilatını tehdit etmeye kalktı!

Yaptığı konuşma sonrası polislerin müdahalesi ile karşılan Öcalan "Ben milletvekiliyim. El, kol hareketi yapma bana." diyerek de polislere çıkışmak istedi.

HDP'li Ömer Öcalan'dan küstah konuşma! Polis teşkilatını tehdit etmeye kalktı!

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