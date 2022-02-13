HDP'li Pervin Buldan, davet edilmediği yemeğe fena sinirlendi! Muhalefet liderlerini tehdit etti! "Bizi yok sayanları..."

Geçtiğimiz gün DP Lideri Gültekin Uysal, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve son olarak Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile bir araya gelen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun davetine, HDP'li Pervin Buldan'dan tepki geldi. HDP'lilerin çağırılmadığı toplantıya sinirlenen Buldan, "Bizi yok sayanları biz de yok saymasını biliriz." dedi.

TEHDİT ETTİ, GÖZ DAĞI VERDİ

HDP Eş Başkanı Pervin Buldan, 6 muhalefet partisi genel başkanının bir araya geldiği yemeğe tepki gösterdi. Buldan, partisinin yok sayıldığını söyleyerek, "Bizi yok sayanları yeri, zamanı geldiğinde biz de yok saymasını iyi biliriz." ifadelerini kullandı. CHP liderine açık bir tehdit oluşturan Buldan'a sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi.

"ALIŞIN"

HDP'li Buldan'ın tepkisini yersiz bulan sosyal medya kullanıcıları, "Alışın artık. Türk milleti ve siyasileri tarafından her zaman dışlanacaksınız" yorumunda bulundu. HDP'nin mecliste olmasına karşı çıkan iktidar için ise, "Duruşunuzu hiç bozmayın, diğerleri eğilsin, siz dimdik durun" mesajları geldi.