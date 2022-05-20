HDP'li Pervin Buldan'dan, canlı yayında kulak kanatan Kürtçe şarkı! Sesi sosyal medyanın gündemine oturdu! "Havada karga kalmadı"
HDP'li Pervin Buldan, katıldığı canlı yayın programında Aynur Doğan'ın "Dar Hejiroke" şarkısını seslendirdi. Buldan'ın sesini duyanlar "Havada karga kalmadı" yorumunda bulundu.
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Tele 1 kanalında Enver Aysever'in programına konuk oldu. Daha önce katıldığı programlarda seslendirdiği Kürtçe şarkılarla gündem olan Buldan, bu defa da PKK sempatizanlığıyla bilinen Aynur Doğan'ın "İncir Ağacısın" anlamına gelen 'Dar Hejiroke' adlı şarkısını seslendirdi.
HAVADA KARGA KALMADI
HDP'li Pervin Buldan, son dönemlerde Millet İttifakı'na olan öfkesiyle ön plana çıkmıştı. Özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP'yi gizli tutmasına ilişkin "Biz demirden leblebiyiz ağzınıza alırsanız dişleriniz kırılır" tehdidinde bulunan Buldan, adeta küplere binmişti.
Son olarak katıldığı Tele 1 programında birbirinden çarpıcı açıklamalara yer veren Buldan, bu defa söylediği Kürtçe şarkıyla ön plana çıktı. HDP Eş Genel Başkanı'na çok sayıda "Havada karga kalmadı" yorumu geldi.