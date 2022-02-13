HDP'li Pervin Buldan'dan muhalefete yeni tehditler! "Biz demirden leblebiyiz ağzınıza alırsanız dişleriniz kırılır"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz gün parlamenter sistemini görüşmek üzere, DP Lideri Gültekin Uysal, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve son olarak Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu davet etmesi HDP'li Pervin Buldan'ı küplere bindirdi. Muhalefet liderlerine tehditler savuran Buldan'ın, kullandığı ifadeler şaşkına çevirdi.

"DİŞLERİNİZ KIRILIR"

HDP Eş Başkanı Pervin Buldan, Kılıçdaroğlu başta olmak üzere muhalefet liderlerine tehditler savurdu. Buldan konuşmasında, "6 partiden birini ayırın diğerlerinin oy toplamı HDP'nin yarısı etmez. Biz demirden leblebiyiz ağzınıza alırsanız dişleriniz kırılır. Bizi tanımayanları biz hiç tanımayız.Yok sayanları da yok saymayı iyi biliriz" ifadelerini kullandı.