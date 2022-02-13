HDP'li Pervin Buldan'dan muhalefete yeni tehditler! "Biz demirden leblebiyiz ağzınıza alırsanız dişleriniz kırılır"Otomotiv Mekanik Servis Danışmanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıSekel ne demek, TDK'ya göre Sekel kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 13 Şubat Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kazanan hangi takım oldu?As bayrakları! Dünya'nın en büyük yapısında Türk Bayrağı aydınlatıldı! İstiklal Marşı, Dubai'yi inletti!Trabzonspor maçında hayatını kaybeden Eyüp Yusuf kimdir? Nereli, kaç yaşında? İşte, Eyüp Yusuf'un biyografisi...Eyüp Yusuf isimli taraftar, Trabzonspor Konyaspor maçı esnasında tribünde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti!İnhitat ne demek, TDK'ya göre İnhitat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Son dakika! AFAD duyurdu! Ermenistan'da 5.3 büyüklüğünde deprem!Misafir İlişkileri Şefi (Guest Relations Chief) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
İstanbul5 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. HDP'li Pervin Buldan'dan muhalefete yeni tehditler! "Biz demirden leblebiyiz ağzınıza alırsanız dişleriniz kırılır"

HDP'li Pervin Buldan'dan muhalefete yeni tehditler! "Biz demirden leblebiyiz ağzınıza alırsanız dişleriniz kırılır"

HDP'li Pervin Buldan, Kılıçdaroğlu'nun davetine çağrılmadığı için ateş püskürdü. Art arda tehditler savuran HDP Eş Başkanı, "Biz demirden leblebiyiz ağzınıza alırsanız dişleriniz kırılır" ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz gün parlamenter sistemini görüşmek üzere, DP Lideri Gültekin Uysal, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve son olarak Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu davet etmesi HDP'li Pervin Buldan'ı küplere bindirdi. Muhalefet liderlerine tehditler savuran Buldan'ın, kullandığı ifadeler şaşkına çevirdi.

HDP'li Pervin Buldan'dan muhalefete yeni tehditler! Biz demirden leblebiyiz ağzınıza alırsanız dişleriniz kırılır

"DİŞLERİNİZ KIRILIR"

HDP Eş Başkanı Pervin Buldan, Kılıçdaroğlu başta olmak üzere muhalefet liderlerine tehditler savurdu. Buldan konuşmasında, "6 partiden birini ayırın diğerlerinin oy toplamı HDP'nin yarısı etmez. Biz demirden leblebiyiz ağzınıza alırsanız dişleriniz kırılır. Bizi tanımayanları biz hiç tanımayız.Yok sayanları da yok saymayı iyi biliriz" ifadelerini kullandı.

HDP'li Pervin Buldan'dan muhalefete yeni tehditler! Biz demirden leblebiyiz ağzınıza alırsanız dişleriniz kırılırHDP'li Pervin Buldan'dan muhalefete yeni tehditler! Biz demirden leblebiyiz ağzınıza alırsanız dişleriniz kırılır

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT